L’Elfo – Si Cummatti: guarda il video del nuovo brano (testo e traduzione)

Si Cummatti (Si Combatte) è un singolo del rapper catanese Rosario Luca Trischitta, in arte L’Elfo, rilasciato il 5 giugno 2020 per Polydor. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

L’artista siciliano ha reso disponibile questa bella e significativa canzone in dialetto siciliano, scritta di suo pugno e come la precedente release Boogie Woogie, prodotta da Francesco Ennio Maria Grasso, aka Funkyman.

Ascolta e guarda il video che accompagna il brano, un filmato diretto da Graziano Piazza che mostra Luca fare diversi umili lavori: dal meccanico, al commesso al supermercato fino al pizzaiolo.

L’Elfo – Si Cummatti testo

Leggi la traduzione in italiano

[Strofa 1]

M’ammazzu cu sti cosi ca m’ammogghiu

Iu non sugnu sulu, sugnu sempri co me fogghiu

U vidu lu signuri che mi punta in tribunale

A coscienza è lodda e na putemu puliziari

A notti non m cuccu haiu l’occhi comu i iatti

U pisu de pinseri fa cchiù dannu di nuattri

A chisti ca ci pari ca iu nesciu e m’addivettu

Ca i mostri nda me testa ca si iocunu u librettu

Iu parru comu manciu e mi manciu sti chistiani

Vorrei avere il coraggio dei miei nonni cristiani

E travagghiari ppi na vita senza sosta, senza suli

Luvarisi i capricci ppi na squattra di palluni

Me matri, setti frati, unu mossi nde me strati

Me nonna mi diceva “tu e lo zio siete uguali”

Rappo per i familiari sangue del mio sangue

Ora puoi capire perchè mi sento importante

[Ritornello]

Senza soddi e paura si cummatti

N’ammazzanu quattru voti e semu iatti

L’occhi russi spiritati comu e pazzi

E u cori nda stagnola vittima di st’intrallazzi

Senza soddi e paura si cummatti

N’ammazzanu quattru voti e semu iatti

L’occhi russi spiritati comu e pazzi

E u cori nda stagnola vittima di st’intrallazzi

[Strofa 2]

U sai quanti ni visti sturiari ppi mpezzi i catta

Non è cca p travagghi appoi è comu ammatti

Chiddi senza soddi si spattunu cibo e vino

E tu cunti i lamenti ma to pattri è chinu chinu

Io sono solamente delle mani del destino

E tu sei un po’ di tutti, si, sei come un accendino

Ratimi na pinna ca scrivu cosi spaziali

Cunta na simana e mi copiunu tutti pari

Iu non manciu chiacchiri mancu a cannaluvali

A mia non m’a parari, a mia non mi fanu riali

Iu sugnu n’auttra razza, sugnu n’auttra piazza

Senza passamontagna rubo il cuore a sta ragazza

Teniti i to cosi, teniti u spacchiamentu

Ca ci spacca u culu e soddi sto topo d’appartamento

Falla bella al sangue sta fetta di carne rossa

Che la dieta di un campione ha bisogno di tanta forza





[Ritornello] [x2]





Traduzione

[Strofa 1]

Mi ammazzo che queste cose con cui mi aggroviglio

Io non sono solo, sono sempre con il mio foglio

Vedo il signore che mi punta in tribunale

La coscienza è sporca e non la possiamo pulire

La notte non mi corico, ho gli occhi come i gatti

Il peso dei pensieri fa più danno di noi altri

A questi sembra che io esco e mi diverto

Con i mostri nella mia testa che si giocano il libretto

Io parlo come mangio e mi mangio queste persone

Vorrei avere il coraggio dei miei nonni cristiani

E lavorare una vita senza sosta, senza sole

Togliersi i capricci per una squadra di pallone

Mia madre, sette fratelli, uno è morto nelle mie strade

Mia nonna mi diceva “tu e lo zio siete uguali”

Rappo per i familiari, sangue del mio sangue

Ora puoi capire perché mi sento importante

[Ritornello]

Senza soldi e paura si combatte

Ci ammazziamo quattro volte e siamo gatti

Gli occhi rossi spiritati come i pazzi

E il cuore nella stagnola vittima di questi intrallazzi

Senza soldi e paura si combatte

Ci ammazziamo quattro volte e siamo gatti

Gli occhi rossi spiritati come i pazzi

E il cuore nella stagnola vittima di questi intrallazzi





[Strofa 2]

Sai quanti ne ho visti studiare per un pezzo di carta

Non è per lavorare e poi come capita [Nota: in queste due righe ritengo che L’Elfo stia dicendo: “si studia per un diploma-laurea e si finisce per accettare qualsiasi lavoro precario”]

Quelli senza soldi si dividono cibo e vino

E tu conti i lamenti ma tuo padre è pieno pieno

Io sono solamente delle mani del destino

E tu sei un po’ di tutti, si, sei come un accendino

Datemi una penna che scrivo cose spaziali

Tempo una settimana e mi copiano tutti quanti

Io non mangio chiacchiere nemmeno a carnevale

A me non devi parlare, a me non fanno [riali?]

Io sono di un’altra razza, sono di un’altra piazza

Senza passamontagna rubo il cuore a questa ragazza

Tieniti le tue cose, tieniti la tua spocchiosità

Che spacca il cu*o ai soldi questo topo d’appartamento

Falla bella al sangue sta fetta di carne rossa

Che la dieta di un campione ha bisogno di tanta forza

[Ritornello] [x2]

Senza soldi e paura si combatte

Ci ammazziamo quattro volte e siamo gatti

Gli occhi rossi spiritati come i pazzi

E il cuore nella stagnola vittima di questi intrallazzi

Senza soldi e paura si combatte

Ci ammazziamo quattro volte e siamo gatti

Gli occhi rossi spiritati come i pazzi

E il cuore nella stagnola vittima di questi intrallazzi

