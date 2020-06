Master KG – Jerusalem: video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Jerusalem, singolo del produttore sudafricano Kgaogelo Moagi, in arte Master KG, con voce della cantante Nomcebo.

Il gradevole brano (ascoltalo e guarda il video) è stato pubblicato il 29 novembre 2019, anticipando la release dell’album Jerusalema, uscito il successivo 24 gennaio 2020.

Master KG – Jerusalem testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Gerusalemme è la mia casa

Guidami

Portami con te

Non lasciarmi qui

Gerusalemme è la mia casa

Guidami

Portami con te

Non lasciarmi qui

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Guidami

Portami con te

Il mio posto non è qui

Il mio regno non è qui

Guidami

Portami con te

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana





Guidami

Guidami

Guidami

Non lasciarmi qui

Guidami

Guidami

Guidami

Non lasciarmi qui

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana





Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami





Ascolta su: