Van Halen – Jump (Armin van Buuren Remix): audio, testo e traduzione

Il deejay e producer olandese Armin van Buuren ha rispolverato Jump, la hit dei Van Halen, disponibile ovunque dal 17 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione.

Originariamente rilasciata il 21 dicembre 1983 come singolo di lancio del sesto album della rock band californiana “1984”, questa intramontabile canzone ha avuto successo in varie parti del mondo, Italia inclusa, dov’è stata certificata Oro.

Firmato da David Lee Roth, Michael Anthony, Eddie & Alex Van Halen e prodotto da Ted Templeman, Jump (il più grande successo di sempre della band statunitense) è stata nominata da VH1 come “la 15ª più grande canzone degli anni ’80”, divenendo negli anni successivi anche un inno sportivo e colonna sonora di film, ma è anche stata utilizzata come sigla di trasmissioni ed è stata oggetto di varie cover.

Pubblicato su Big Beat Records, il remix di Armin van Bureen è stato presentato oltre un mese e mezzo fa, insieme all’ormai ex front man del gruppo David Lee Roth, durante la perfomance all’Ultra Music Festival 2019.

Jump testo – Van Halen

I get up, and nothing gets me down

You got it tough. I’ve seen the toughest around

And I know, baby, just how you feel

You’ve got to roll with the punches to get to what’s real

Oh can’t you see me standing here?

I’ve got my back against the record machine

I ain’t the worst that you’ve seen

Oh can’t you see what I mean?

Might as well jump (Jump!)

Might as well jump

Go ahead, jump (Jump!)

Go ahead, jump

Hey you! Who said that?

Baby, how you been?

You say you don’t know

You won’t know until we begin

Well can’t you see me standing here?

I’ve got my back against the record machine

I ain’t the worst that you’ve seen

Oh can’t you see what I mean?

Might as well jump (Jump!)

Go ahead, jump

Might as well jump (Jump!)

Go ahead, Jump!

Jump!





Might as well jump (Jump!)

Go ahead, jump

Get it and jump (Jump!)

Go ahead, jump

Jump!

Jump!

Jump!

Jump!





Van Halen Jump traduzione

Mi alzo dal letto, e nulla mi butta giù

Te la passi male, ho già visto persone che se la passano come te

E so, piccola, come ti senti

Devi combattere le avversità per ottenere ciò che vuoi

Oh, non mi vedi?

Sono con le spalle poggiate sull’apparecchio di registrazione

Non sono il peggiore che tu abbia mai visto

Oh, non capisci cosa voglio dire?

Potresti anche saltare (salta!)

Potresti anche saltare

Forza, salta (salta!)

Forza, salta





Ehi tu! Chi l’ha detto?

Baby, come te la passi?

Dici che non lo sai

Non lo saprai finché non non inizieranno

Beh, non mi vedi?

Sono con le spalle poggiate sull’apparecchio di registrazione

Non sono il peggiore che tu abbia mai visto

Oh, non capisci cosa voglio dire?

Potresti anche saltare (salta!)

Forza, salta

Potresti anche saltare (salta!)

Forza, salta

salta!

Potresti anche saltare (salta!)

Forza, salta

Muoviti e salta (salta!)

Forza, salta

salta!

salta!

salta!

salta!

