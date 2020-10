Roccuzzo – Ricominciamo da qui: ascolta la nuova canzone (con testo)

Rilasciato il 2 ottobre 2020 su Bit Records, Ricominciamo da qui è un singolo di Giuseppe Roccuzzo, scritto con la collaborazione di Alfonsa Luciana Bevilacqua, Danilo Amerio e Mauro Vai: leggi il testo e ascolta il nuovo brano.

Dopo aver incantato il pubblico a casa ed i 4 giudici alle Audizioni di X Factor 2020 con la cover del Elisa “Promettimi”, in particolar modo Emma Marrone, proprio quest’ultima ha scelto di interrompere il percorso di Giuseppe al talent show in onda su Sky Uno.

La non poca visibilità ottenuta dal cantautore siciliano, ha comunque consentito a questo ragazzo di crearsi una nutrita fanbase, scioccata dall’eliminazione ma pronta nel continuare a seguirlo tramite il web. Giuseppe quindi piange si, ma da un solo occhio.

Roccuzzo – Ricominciamo da qui Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Sarà la primavera, il polline e le zanzare

sarà che ho ancora in mente il tuo sapore

sarà che adesso ho voglia di cantare

ma ti ho rivista e mi si è sciolto il cuore

rimbalza nella testa ogni mio ricordo

mi guardi ma non parli e non so che fare

sarà che faccio a botte col tuo sguardo

e se hai mandato in tilt la mia centrale

[Pre-Ritornello 1]

Mi sento un po’ cretino e ho l’affanno

era da tempo che non andava via l’autunno

ho voglia di gridare e di tornare ancora mia

e non vorrei lasciarti andare via

[Ritornello]

E portami via con te

non importa dove vuoi andare

andiamo pure sulla luna

sei tu il posto dove voglio stare

e avevi ragione te

quando dicevi che bastava amare

ma sono qua ma ho perso ciò che avevo

ho capito il valore da dare





[Post-Ritornello]

Ricominciamo da qui

[Strofa 1]

Mi sento come un topo dentro il labirinto

con mille strade forse e una sola uscita

e solo che adesso che mi rendo conto

che per me non è ancora finita

[Pre-Ritornello 2]

Capisco già le cose come stanno

era da tempo che non andava via l’autunno

da solo io sto bene, mi racconto una bugia

non posso più lasciarti andare via

[Ritornello]

E portami via con te

non importa dove vuoi andare

andiamo pure sulla luna

sei tu il posto dove voglio stare

e avevi ragione te

quando dicevi che bastava amare

ma sono qua ma ho perso ciò che avevo

ho capito il valore da dare

[Post-Ritornello]

Ricominciamo da qui

Ricominciamo da qui





[Ponte]

Guardati e guardami

persi tra la gente

in un oceano di parole

facciamo finta non sia stato niente

cercati e trovami

adesso non vado via

adesso tu… sei mia

[Ritornello]

E portami via con te

non importa dove vuoi andare

andiamo pure sulla luna

sei tu il posto dove voglio stare

e avevi ragione te

quando dicevi che bastava amare

ma sono qua ma ho perso ciò che avevo

ho capito il valore da dare

[Post-Ritornello]

Ricominciamo da qui

Ricominciamo da qui

Ricominciamo… da qui