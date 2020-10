Giuseppe Roccuzzo canta “Promettimi” alle Audizioni di X Factor 2020 e incanta tutti: video e testo

Giuseppe Roccuzzo ha veramente incantato e commosso tutti con la sua performace alle audizioni di X Factor 2020 sulle note di Promettimi di Elisa, in particolar modo Emma Marrone che non è proprio riuscita a trattenere qualche lacrima.

Giuseppe ha origini siciliane ma da alcuni anni vive al confine con la Svizzera per lavoro, grazie al quale sostiene anche la famiglia. Il 1° ottobre si è presentato visibilmente emozionato davanti ai quattro giudici del talent show ed ha iniziato ad intonare questa meravigliosa canzone per lui “molto importante”. La sua esibizione è veramente impeccabile e la sua voce è cristallina e decisamente adatta a questo bellissimo brano. Ovviamente Giuseppe si è beccato 4 meritatissimi “si” e lo vedremo ancora all’opera nella trasmissione. Emma, la giudice rimasta visibilmente più colpita dalla performance, si è così pronunciata “Ho sentito veramente la necessità di fare questo, cioè tu hai bisogno di cantare e canti anche da paura, hai una voce veramente surreale.”

Promettimi è uno di quei pezzi che punta dritto al cuore dell’ascoltatore, riuscendo a fare emozionare non poco chi si trova ad ascoltarlo. La traccia è tratta da Diari Aperti, decimo album in studio pubblicato il 26 ottobre 2018 e certificato doppio disco di platino. Il brano ha una seconda versione in duetto con la cantante siciliana Carmen Consoli. contenuta nella riedizione Diari aperti (Segreti svelati), uscita il il 15 novembre 2019.

Roccuzzo ha in precedenza rilasciato 5 brani, nello specifico “Since You’re With Me”, “Survival”, “Keep On Rising”, “Pick Me Up (Molella & Valentini Mix)”, “Il mio canto libero” (bellissima cover di Lucio Battisti) e “Ricominciamo da qui”. Per vedere il video della sua esibizione cliccate sull’immagine.

Testo originale

[Strofa 1]

Promettimi che prima di dormire

qualche volta, non tutte le sere

ti innamorerai, più, poco o tanto

non ti accontenterai

promettimi che prima di pesare

il prossimo passo e pensare se vale

ti ricorderai

di sentire dentro cosa vuoi

[Ritornello]

Voci di miele da ricordare, risalire

e come marinai nel mare

non sentirne il confine

non sentirne confine.

[Strofa 2]

Promettimi di fare entrare il sole

che asciuga le ossa e scalda bene il cuore

anche quando vivresti solo di notte e di guai

promettimi di non mentirti mai

non prendere in giro pensando che puoi

e non vantarti a caso

e non sentirti migliore mai.





[Ritornello]

Voci di miele da riascoltare… e risalire

e come marinari nel mare

non trovarne il confine

io con te ho imparato a dire

“ti voglio bene”

e a saltare senza contare

e che conta quel che rimane

e che conta quel che rimane.

[Ponte]

Tutto scende per risalire

si tiene duro e si lascia andare

e tutto passa per un canale

e tutto serve tutto è speciale

è così che mi piace pensare

[Ritornello]

ti voglio bene

e a saltare senza contare

e che conta quel che rimane

cambia tutto ma quello resta

sempre uguale

e credo che sia questo amore

e credo che sia questo amare