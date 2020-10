Octavian & Skepta – Papi Chulo: testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Papi Chulo, singolo dei rapper Octavian & Skepta, pubblicato il 13 marzo 2020. Che significa Papi Chulo?

Dopo la collaborazione in “Bet”, i rapper tornano a collaborare in questa contagiosa canzone, scritta a quattro mani e prodotta Go Grizzly, YoungKio & BricksDaMane.

Il video musicale è stato diretto da Lyle Lindgren e presenta cameo di A$AP Ferg, A$AP Nast e Michael Phantom, che ha collaborato con il duo in “Bet”, uscito poco più di un anno prima.

Testo Papi Chulo di Octavian

(Bricks, this shit finna kill these niggas)

(Go Grizz)

(Kio, Kio)

[Skepta]

Uh, met this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto

Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo

Yeah, I’m single, baby girl, but how ’bout you though?

Tryna make you my number one

Tryna make you my numero uno

[Octavian]

Sweet, sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet, sweet-sweet

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet-sweet

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet, sweet

[Skepta]

She’s sexy

I’m in love with her brain, man, she’s stuck on my mind

She only speaks when she has an epiphany

Kind of girl you wanna fuck all the time

Ride me like I’m Ginuwine

I’ll suck on her nipples, she’s suckin’ on mine

She told me hit it from behind, I stroke it, I pull out, I cum on her spine

Uh, I think that I found me a keeper, por favor mamacita

Let’s do it like Mickey and Mallory

Get you some ice to go with your tequila

I just bought a Rolex, broke it in half ’cause this one’s a creeper

We sipping liquor by the litre, pussy so good it put me in a sleeper

[Octavian]

When I look left in the morning there’s a bitch who’s tryna stay (Who are you?)

Did we smash or not? Man, I don’t recognize her face (Who are you?)

I don’t need your talking or your weed you’re tryna blaze (No)

Me and Skep linked up and now we’re dancing in the rave (Ahwoo)

[Refrain: Octavian]

Sweet, sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet, sweet-sweet

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet-sweet

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet, sweet





[Octavian]

Came out of the car and your bitches said “Hola”

I’m smoking cigars and I’m drinking Coronas

And I met this bitch who was dressed up in Rosa

I tell her, “Come here, girl, you’re very hermosa”

Tengo dinero, forget your man

Come outside, step man and look at my dance

Some tequila, man, I’m dropping my bands, take the weed off me, man, I’m dropping my bands

That bitch is way too fire, where the hell did I find her?

Man, it’s hard to describe her, other bitches don’t like her

It’s because she’s getting all designer, yeah, mm, it’s a minor

Your other man, he’s tired, fuck him and then climb up (Dancing)

[Octavian]

Sweet, sweet, sweet, sweet (You got me dancing)

Sweet, sweet, sweet, sweet-sweet

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet (Money’s dancing)

Sweet, sweet, sweet, sweet

Sweet, sweet, sweet-sweet (You got me dancing)

Sweet, sweet-sweet, sweet, sweet, sweet





Papi Chulo traduzione

Uh, ho incontrato questo bel bocconcino, piacere di conoscerti, molto lieto

Più dolce di un churro, mi chiama Papi Chulo [Nota: Il churro è uno spuntino, tipico della cucina iberica e latino-americana, a base di una pastella fritta, di solito spolverata di zucchero]

Sì, sono single, piccola, ma che ne dici di te però?

Sto cercando di renderti la ​​mia numero uno

Sto cercando di renderti la ​​mia numero uno

Dolce, dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce, dolce-dolce

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce-dolce

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce, dolce

Lei è sexy

Sono innamorato del suo cervello, amico, mi è rimasta impressa nella mente

Parla solo quando ha un’illuminazione

Il tipo di ragazza che vuoi sco*are sempre

Mi cavalca come se fossi Ginuwine [Nota: Elgin Baylor Lumpkin, aka Ginuwine, è un cantante, ballerino e attore americano. Oltre alla sua carriera musicale di successo, è anche noto per aver avuto 9 figli con 5 donne diverse.]

Le succhierò i capezzoli, lei succhierà i miei

Mi ha detto di colpirla da dietro, la accarezzo, lo tiro fuori, le vengo sulla spina dorsale

Uh, credo di essermi trovato una custode, per favore bellezza

Facciamolo come Mickey e Mallory [Nota: Mickey e Mallory sono i protagonisti principali di Assassini nati (1994), film di Oliver Stone in cui compiono atti come omicidio di massa, stupro e abuso di droghe.]

Prendi del ghiaccio da accompagnare alla tequila

Ho appena comprato un Rolex, l’ho spezzato in due perché è un viscido

Sorseggiamo liquore al litro, la fi*a è così buona che mi ha messo a dormire





Quando domattina mi giro a sinistra c’è una cagna che sta cercando di restare (chi sei?)

Abbiamo sco*ato o no? Amico, non ricordo il suo viso (Chi sei?)

Non ho bisogno che parli o della tua erba, stai cercando di spaccare (No)

Io e Skep siamo in affari e ora stiamo ballando nel rave (Ahwoo) [Nota: il Rave è un raduno musicale, generalmente notturno e semiclandestino, organizzato all’insegna della trasgressione in aree industriali abbandonate o in spazi aperti, che si esprime attraverso il ballo e talvolta il consumo di droghe.]

Dolce, dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce, dolce-dolce

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce-dolce

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce, dolce

Sono uscito dalla macchina e le tue pu**ane hanno detto “Hola”

Fumo sigari e bevo Corona

E ho incontrato questa puttana vestita di Rosa

Le dico: “Vieni qui, ragazza, sei molto bella”

Ho molti soldi, dimentica il tuo uomo

Vieni fuori, guarda il mio balletto

Un po ‘di tequila, amico, sto lanciando i miei bigliettoni, toglimi l’erba di dosso amico, sto lanciando i miei bigliettoni

Quella pu**ana è troppo focosa, dove diavolo l’ho trovata?

Amico, è difficile descriverla, alle altre pu**ane non piace

È perché sta diventando tutta designer, sì, mm, è una minore

L’altro tuo uomo, è stanco, fottilo e poi torna su (Ballando)

Dolce, dolce, dolce, dolce (Mi fai ballare)

Dolce, dolce, dolce, dolce-dolce

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce (Soldi che ballano)

Dolce, dolce, dolce, dolce

Dolce, dolce, dolce-dolce (Mi hai fatto ballare)

Dolce, dolce-dolce, dolce, dolce, dolce

Papi Chulo: significato della parola

Papi chulo è una parola che le persone utilizzano per dire a qualcuno che lo ami ma in modo sporco. Potremmo tradurlo come sexy boy. Nello “slang spagnolo” l’uso della parola chulo e della parola papi è comunissimo: “chulo” significa qualcosa di fico, sexy, bello o anche di divertente; papi è il diminutivo di papà. Unite significano “gran bel figo” “gran bel ragazzo”, infatti l’uso del papi per chiamare i ragazzi (sopratutto in Sud America, molto spesso in paesi come la Colombia, il Venezuela, l’Equador, il Panama) si riferisce ad un ragazzo bello, come lo stesso con il mami-mamacita. Capita spesso di sentire “Huy que papacito/mamacita” que significa “Uh che figo/figa”. Papi chulo può anche significare magnaccio, che è quello che mi sembra di capire siano i protagonisti del brano in oggetto.