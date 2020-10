Ascolta e leggi il testo di Resta Con Me di Samurai Jay e Geolier

Samurai Jay e Geolier hanno unito le forze in Resta Con Me, quarta traccia inserita in Lacrime, disco d’esordio del rapper originario di Mugnano di Napoli, negli scaffali dei negozi da venerdì 23 ottobre 2020 su Thaurus & Island Records.

Ascolta e leggi il testo di questa interessante e coinvolgente canzone made in Napoli, scritta dai due rapper partenopei e prodotta da Davide Totaro, aka Dat Boi Dee, che ha messo su le basi di buona parte delle 13 tracks che compongono il progetto, esattamente sei su tredici.

Nell’album altri tre importanti ospiti, nello specifico Guè Pequeno, Rkomi e Boro Boro, e importanti producer come Shablo, Mace e Kina.

Testo Resta Con Me di Samurai Jay & Geolier

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

Ah, na-ah, ah-ah, ah-ahi, yeeeh

Dat Boi Dee, yeh, vamos pa la banca





Ormai si è fatto tardi, yeh

Scusa devo andare, mmhm

Ci vediamo domani, yeh

Mi farò perdonare, yeh-yeah

Mi spiace se ho da fare, ah

Non ti ho mai portata al mare, yeh

Quello che c’è stato tra di noi, tu lo sai

Non lo puoi dimenticare, no, no

E non mi interessa se vuoi ricominciare

Sai come farmi del male, so bene quanto ti piace

Sai tornare, ora è facile (Tornare ora è facile)

Tu cambi strada ed io cambio idea, aah

[Insieme]

I miei occhi sono stanchi

In piedi tutta la notte, ho borse Prada e Fendi

Tu resta con me nonostante i mille difetti

Ancora non riesco a capire che cosa cerchi

Dici che non vorresti anche se so che ci pensi

Mami, lo sai bene che non mi serve una bad bitch

Il destino non ci aiuta se restiamo fermi

Gioca con chi vuoi ma non con i miei sentimenti

Te ne vai oppure resti?

[Geolier] (leggi la traduzione in italiano della strofa)

Yeh, yeh

Che vuo ra me-eh-eh

Nun more pe tté chi more pe me-eh-eh

Difett’ so copp, mi teng pe me-eh-eh

O tiemp è poc, n’to rong

Piglt o core, to romb, mo

Uoh, m’hann ritt ca nun vien cu ‘mme

Si vuless me ne isso cu tre

Ma vuless ca me ne iess cu’tté

Mangiav a buffet, mangiam gourmet

Corr ca quand m ric: “Sto male”

N’tien nu prezzo pe’ chest sî cara

Ramm na man si car

Sacc m accir sicarij

[Insieme]

Ce facimm mal, ma o mal ce piace

‘O ssaje m’appiccec semp sultant p”a pac

Tu parl quand nun sento, me sent che sbaglio

A te dà chello ca tengo, m pent, ma ‘o facc





[Insieme]

I miei occhi sono stanchi

In piedi tutta la notte, ho borse Prada e Fendi

Tu resta con me nonostante i mille difetti

Ancora non riesco a capire che cosa cerchi

Dici che non vorresti anche se so che ci pensi

Mami, lo sai bene che non mi serve una bad bitch

Il destino non ci aiuta se restiamo fermi

Gioca con chi vuoi, ma non con i miei sentimenti

Te ne vai oppure resti? Resti?





La traduzione della strofa di Geolier

Che vuoi da a me

Non muore per te chi muore per me

I difetti sono ?. li tengo per me

Il tempo è poco, non te lo do

Pigliati il cuore, te lo spezzo, ora

Se volessi me ne andrei con tre

Ma vorresti che venissi con te

Mangiavo a buffet, mangiamo gourmet

Corro qui quando mi dici: “sto male”

Non hai prezzo per questo sei cara

Dammi una mano se cado

So che mi uccide, sicaria

Ci facciamo male ma il male ci piace

Sai che mi appiccico sempre solo per la pace

Tu parli quando non sento ma sento che sbaglio

A te do quello che ho, me ne pento ma lo faccio

———————————————————————————–