Tyler Strikes – Medusa: audio, testo e video ufficiale del singolo dello youtuber

Pubblicato il 4 settembre 2019 via Battitorumore, Medusa è un singolo dello youtuber e rapper Manuel Gastaldo, in arte Tyler Strikes: leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la nuova canzone ricca di dissing diretti ad alcuni youtuber ed a Youtube Italia in generale.

Nato a Lonigo, in Veneto, il 25 Marzo 1995, Manuel apre il suo canale Youtube nel 2012, dove inizialmente condivide video registrati su Minecraft. Due anni più tardi volta pagina e rilascia video della serie “Senso dell’odio”, ispirata dall’omonima canzone di Salmo, dove prende in giro alcuni personaggi. Nel 2015 inizia a pubblicare contagiosi filmati come questo, su come rimorchiare persone fidanzate su Whatsapp. La sua prima canzone arriva il 1° febbraio 2018 e si intitola “Giovanerd Freestyle” accompagnato da un filmato che ha visto la partecipazione di Ludovica Pagani, mentre il 19 giugno 2019 è stata la volta di “Rosso Fuoco”.

E’ ora il momento di questo pezzo prodotto da Marco Calanca, meglio conosciuto come Becko, specialista in brani di youtuber che fanno anche musica. Il videoclip è stato diretto da Invan & Federico Giacobino e vede la partecipazione di suicidalkalypso.

Tyler Strikes – Medusa testo

Download su: Amazon

[Intro] (Nota: discorso campionato di Sora durante l’opening di Kingdom Hearts 1)

I’ve been having these weird thoughts lately

Is any of this for real or not?

[?]

Piccola peste, giovane prankster (Nota: prankster significa burlone)

Fumo da solo, parlo con Alexa, non mi interessa

Dalla mia bocca ho una bomba che scoppia, fuggi dalla lotta

Prendo di petto sto toro, fratè le sue corna hanno Giacomo Hawkman

Fai roba tarocca, ti eiaculo in bocca

Stai senza pensieri, fra sono Gomorra

Non lecco il cu*o, non compro le views

Ciò che sei qua nessuno lo posta

Parlano dietro come Social Boom

Solo gossip, coi scarsi

Con la Ganci, solo ganci

Vuoi nerfarci, yah

Conto gli assi nella manica

Contro copie dell’America.





(Di ciò che dici non mi frega nulla

Lei fa le fusa ma in realtà ti usa)

Non denunciare bro, niente censura

Si sa che la tua Musa è una medusa

Di ciò che dici non mi frega nulla

Lei fa le fusa ma in realtà ti usa

Non denunciare bro, niente censura

Si sa che la tua Musa è una medusa.

[Ponte] (Nota: campione del discorso di Riku durante lo scontro con Sora in opening di Kingdom Hearts 1)

Giving up already?

Come on, Sora

I thought you were stronger than that

E no che non fot*o con sti lecchini

Tyler sniper come cecchini

Mando offline i tuoi pezzi estivi

Sfondo porte con il clickbait

Quanti fake vedo nel regno

Prevedo il futuro, ti faccio un disegno

Come in dark, come va

Flow [?] l’aldilà

(Trollin, trollin, trollin, trollin)

Vuoi fare Fujiko ma non fot*i Lupin

Non sei Billie Eilish, Billie [?]

Barbie con Ken col cash

Non siete come me yah (yah).





Di ciò che dici non mi frega nulla

Lei fa le fusa ma in realtà ti usa

Non denunciare bro, niente censura

Si sa che la tua Musa è una medusa

Di ciò che dici non mi frega nulla

Lei fa le fusa ma in realtà ti usa

Non denunciare bro, niente censura

Si sa che la tua Musa è una medusa.





Ascolta su:

Youtube – Video Ufficiale