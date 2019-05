Peggy Gou – Starry Night: audio, testo e traduzione

Disponibile dal 22 marzo anche nella versione radio edit, Starry Night è un singolo della DJ e produttrice sudcoreana Peggy Gou, racchiusa anche nell’EP Moment, il sesto in carriera pubblicato il successivo 19 aprile 2019, a poco più di un anno da “Once”. Nel mini progetto è inclusa una seconda traccia battezzata Han Pan. Traduzione in italiano, testo e audio di entrambe le versioni del brano in oggetto.

Prodotta e scritta di suo pugno, questa track può inizialmente sembrare semplice e banale, ma questa è solo apparenza perché nella sua semplicità, questo pezzo è veramente irresistibile e contagioso, ha un qualcosa che lo rende magico e gradevole. Ma giudicate voi ascoltandolo.

Peggy Gou – Starry Night traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Più blu del mare

Una notte stellata

Una notte stellata

Siamo più simili a una canzone di questa canzone ora

Siamo più simili a un momento che a questo momento

Oceano, notte, stella, canzone, momento

Oceano, luce delle stelle, momento, ora, noi

Ora lo so, non c’e’ niente che valga la pena sapere

Lo sappiamo già, dato che siamo qui

Posso sentire anche la fine del mondo ora

Ora riesco a sentire la tua arte, riesci a sentirla?

Mondo, impavido, piacere, limite, ascolta





Mondo, libertà, ascolta, ora, noi

Starry Night testo Peggy Gou

푸른 바다 보다 더 푸른 바다 같은

별이 빛나는 밤

별이 빛나는 밤

지금 이 노래 보다 더 노래 같은 우리

지금 이 순간 보다 더 순간 같은 우리들

Ocean Night Star Song Moment

Ocean Starlight Moment Now Us

이제 알 것 같아 다 알 필요 없단 걸





이미 알고 있어 여기 있는 우리

이 세상의 끝들도 이젠 들을 수 있어

당신의 예술을요.. 이젠 들을 수있나요

World Fearless Pleasure Edge Listen

World Freedom Listen Now Us





Ascolta su: