Robgz x Anuel AA – LHNA: audio, video testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di LHNA, nuovo singolo dell’emergente Rob Gz con la collaborazione di Anuel AA.

Rilasciata il 21 giugno 2019 via First Order Music Group & Real Hasta la Muerte, questa canzone, il cui titolo credo debba essere inteso come “luna”, è stata scritta dagli interpreti e prodotta da Spiff TV.

In questo esplicito pezzo la criminalità la fa da padrona, così i due “bad boys” cercano di fare soldi illegalmente con la droga e finiscono in galera.

LHNA testo Robgz e Anuel AA

Rob Gz

First Order Music

Brrr

Real Hasta La Muerte

Ah

Jajaja

Son las doce de la madrugada, mirándome en el espejo (Espejo)

Haciendo dinero, pero ya yo sé que por ahí vienen lo’ feo’ (Lo’ feo’)

Y yo sé que tarde o temprano a mí ya me van a trancar (Brrr)

Pensando en mi hijo y en mi familia y en quién me lo’ va a cuidar (Eh)

Pensando que de estos cabrones, quién es el que me va a chotear (Chotear)

Pensando que de estos cabrones, quién e’ el que se va a virar (Virar)

La’ Tecate’ se sigue vendiendo y no la paran de comprar (¡Uy!)

El crack se sigue cocinando y lo’ tecato’ no paran de capear (¡Uah!)

Eh-eh, lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (Eh-eh), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje, brrr (¡Uy!)

No’ vestimo’ de negro y te vamo’ a cazar como lo’ militare’ (Uah)

Eh-eh lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (Eh-eh), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje, brrr (Ah)

No’ vestimo’ de negro y te vamo’- (Brrr), -a cazar como lo’ militare’ (Ah), brrr

Preso’ en la federale’ esperando el transfer pa’ la estatal (Estatal)

Esperando la vista y pensando en la mierda que va hablar de mí el Fiscal (Ah)

Pensando en la cara ‘e mi ma’i, cuando entre pa’ la corte que empiece a llorar (A llorar)

Y yo soy 27 y to’ estos nietos a mí me quieren apuñalar (Brrr)

Esperando lo’ kilo’, lo’ kilo’ por American Airline (Brr)

Te matamo’ cabrón y tú ni a Dio’ ni al diablo va a darle rewind, brrr

Yo le’ he visto llorar, les traen un plie’ 10 años y empiezan a chotear (Empiezan a chotear)

Y estoy hablando con Ñengo en mi celda Real G-4 Life, me compré un celular (Haha)

Eh-eh lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (Haha; de lo’ federale’), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje, brrr (Rob Gz)

No’ vestimo’ de negro y te vamo’ a cazar como lo’ militare’ (Ah)

Eh-eh, lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (Eh-eh), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje, brrr (Camuflaje)

No’ vestimo’ de negro y te vamo’ a cazar como lo’ militare’ (Ah)

Desde que salí de preso, ahora son privados todo’ lo’ viaje’ (Todo’ lo’ viaje’)

Con tu puta chingando y siempre con lo’ diablo’ por si acaso cualquier aguaje

Te vo’ a desangrar sin limpiar el drenaje

La corta por pecho y tu gata en encaje

No se la hecho adentro, le digo que trague

Donde tú te meta’ no paga el peaje

Me críe en el infierno (Infierno)

Lo’ kilo’ y lo hierro’ (Lo’ kilo’ y lo hierro’)

No creo en amigo’, por eso con mi’ hermano’ me mantengo

Cuida’o de lo’ feo’, me quieren ver preso, oh

Mi’ enemigo’ y to’ los que me odian me quieren ver muerto (Muerto, oh)





Eh-eh, lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (De lo’ federale’), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje (De camuflaje), brrr

No’ vestimo’ de negro y te vamo’ a cazar como lo’ militare’ (Eh-eh-eh; como lo’ militare’)

Eh-eh, lo’ kilo’ cruzando lo’ mare’ (Uah)

Eh-eh, cuidándome de lo’ federale’ (De lo’ federale’), brrr

La corta y lo’ palo’ lo’ tenemo’ to’ pinta’o de camuflaje, brrr (De camuflaje)

No’ vestimo’ de negro y te vamo’ a cazar como lo’ militare’ (Ah)

Mera, dimmi Spiff

(Real Hasta La Muerte)

Estos cabrones tienen una ronca’era cabrona

Rascabicho, tú no va’ hacer un carajo (Ah)

Jaja

First Order Music





Robgz & Anuel AA LHNA traduzione

Rob Gz

Musica di prim’ordine

brrr

Reale fino alla morte

ah

hahaha

Sono le dodici del mattino, mi guardo allo specchio (Specchio)

Fare soldi, ma so che stanno arrivando quelli pericolosi (quelli pericolosi)

E so che prima o poi mi fermeranno (Brrr)

Pensando a mio figlio e alla mia famiglia e chi si prenderà cura di loro (Eh)

Pensando a quello di quei bastardi, a chi mi fregherà (fregherà)

Pensando a questi bastardi, chi è quello che sta per virare (Virare)

Il Tecate è ancora in vendita e continuano a comprarlo (Oops!)

Il crack sta ancora cucinando (o “non è ancora pronto”) e il tossico continua a guidare (Uah!)

Eh-eh, i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Eh-eh), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, brrr (Oops!)

Siamo vestiti di nero e ti daremo la caccia come i militari (Uah)

Eh-eh i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Eh-eh), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, brrr (Ah)

Siamo vestiti di nero e ti (Brrr), daremo la caccia come i militari (Ah), brrr

Detenuti nella prigione federale in attesa di essere trasferiti nel carcere della Contea (Contea)

Aspettando l’udienza e pensando alla mer*a che il procuratore dirà di me (Ah)

Pensando alla faccia che avrà mia madre, quando entrerà in tribunale inizierà a piangere (piangere)

E ho 27 anni e tutti questi nipoti vogliono pugnalarmi (Brrr)

Aspettando il ‘kilo’, il ‘kilo’ per l’American Airline (Brr)

Ti uccido ‘bastardo e tu ne Dio ne il diavolo ti salveranno, brrr

Li ho visti piangere, porteranno un foglio 10 anni e cominciano a fregarsene (iniziano a fregarsene)

E sto parlando con Ñengo nella mia cella Real G-4 Life, ho comprato un cellulare (Haha)





Eh-eh i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Haha, dai federali), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, brrr (Rob Gz)

Siamo vestiti di nero e ti daremo la caccia come i militari (Ah)

Eh-eh, i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Eh-eh), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, brrr (nascosti)

Siamo vestiti di nero e ti daremo la caccia come i militari (Ah)

Da quando sono uscito di prigione, tutti i viaggi sono privati (Tutti i viaggi)

Con la tua pu**ana sbattuta e sempre con i diavoli solo nel caso in cui (aguaje???)

Ti dissanguerò senza pulire lo scarico.

Una coltellata al petto e il tuo gatto in pizzo

Non l’ho fatto dentro, gli ho detto di ingoiarlo

Ovunque tu vada, non paghi il pedaggio

Sono cresciuto all’inferno (l’inferno)

I chili e le catene (I chili e le catene)

Non credo negli amici, ecco perché con i miei fratelli sono fedele

Prenditi cura di quelli che vogliono vedermi imprigionato, oh

Il mio ‘nemico’ e ‘quelli che mi odiano vogliono vedermi morto (morto, oh)

Eh-eh, i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Haha, dai federali), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, (nascosti) brrr

Siamo vestiti di nero e ti daremo la caccia come i militari (Eh-eh-eh, come i militari)

Eh-eh, i kili che attraversano i mari (Uah)

Eh-eh, stare alla larga dai federali (Haha, dai federali), brrr

I coltelli e i bastoni li abbiamo nascosti, brrr (nascosti)

Siamo vestiti di nero e ti daremo la caccia come i militari (Ah)

Pura, dimmelo Spiff

(Reale fino alla morte)

Questi bastar*i hanno una ronca’era stron*a

Rascabicho, non farai un ca**o (Ah)

jaja

Musica di prim’ordine

