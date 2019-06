Karol G & Damian “Jr. Gong” Marley – Love With A Quality: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Love With A Quality, singolo di Karol G in duetto con Damian Marley, il figlio più giovane del grande Bob Marley.

Ascolta e guarda il video che accompagna la canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Daniel Oviedo, in arte Ovy On The Drums. Si tratta della terza traccia nell’album Ocean, settima estratta dal secondo disco in carriera, pubblicato il 3 maggio 2019.

Love With A Quality testo Karol G & Damian Marley

[Damian Marley]

Oo-wee, hah

Chao papa, hahahaha

Now greetings to the world

Voice of the one called Big Gong-Zilla alongside Karol G

Oo-wee (O-O-Ovy On The Drums)

[Pre-Coro: Karol & (Damian Marley)]

No entiendo por qué tú y yo somos así

Si fue tan lindo y fácil enamorarnos (Yeah, ya know)

Y aunque querernos se vuelva difícil

Prometimo’ nunca dejar de intentarlo

[Damian Marley]

Love with a quality, live ya learn

That’s the best that a heart can do

Face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do

[Ambos]

Love with a quality,

[Damian Marley]

live ya learn

[Ambos]

That’s the best that a heart can do

It’s face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do

[Refrán]

Oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Karol]

No necesitamos tiempo, solo caminar por ahí

Yo quiero darte lo mejor de mí

Y este es el momento, yo contigo entendí

Que to’ mi mundo es solo para ti

Tengo la clave pa’ que vuelva’ y te enamore’

Yo sé cómo hacer que vuelva’ y te enamore’

No necesitamos tiempo, solo caminar por ahí

Ahí, ahí, ah

[Marley]

Mi go so den, love is dangerous, why didn’t anybody warn me

If you play with fire you’ll get burnt

I know I’m honoring the way I want you, do you want me?

Want to then you need to give the term

Baby, you’re the best, I tell ya, you’re my one and only

Baby, you’re the best, I woulda never leave you lonely

Baby, you’re the best, I tell ya, you’re my one and only

[Marley]

Love with a quality, live ya learn

That’s the best that a heart can do

Face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do

[Ambos]

Love with a quality,

[Marley]

live ya learn

[Ambos]

That’s the best that a heart can do

It’s face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do

[Refrán]

Oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Marley]

I’m in tip-top shape condition

Just to love you all I can

And my first thought inhibition

Is no longer in the plan

Girl, please, give me your permission

So I know just where we stand

‘Cause I’m always on a mission

So I hope you’ll understand

[Karol]

No entiendo por qué tú y yo somos así

Si fue tan lindo y fácil enamorarnos (Enamorarnos)

Y aunque querernos se vuelva difícil

Prometimo’ nunca dejar de intentarlo

[Marley]

Love with a quality, live ya learn

That’s the best that a heart can do

Face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do

[Ambos]

Love with a quality,

[Marley]

live ya learn

[Ambos]

That’s the best that a heart can do

It’s face the reality, love can hurt

That’s the best that a heart can do





[Refrán]

Oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh





Karol G) Love With A Quality traduzione

[Damian Marley]

Oo-wee, hah

Ciao papy, hahahaha

Ora saluti al mondo

La voce di quello denominato Big Gong-Zilla al fianco di Karol G

Oo-wee (O-O-Ovy On The Drums)

[Karol G & (Damian Marley)]

Non capisco perché io e te siamo fatti così

Se fosse così bello e facile innamorarci (Sì, lo sai)

E anche se amarci diventa difficile

Abbiamo promesso di non smettere mai di provarci

[Damian Marley]

Amore con una qualità, vivere e imparare

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

[Entrambi]

Amore con una qualità

[Damian Marley]

vivi e impara

[Entrambi]

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Karol G]

Non abbiamo bisogno di tempo, solo di camminare nella giusta direzione

Voglio darti il meglio di me

E questo è il momento, io con te ho capito

Che tutto il mio mondo è solo per te

Ho la chiave per farti tornare e innamorare

So come farti tornare e innamorare

Non abbiamo bisogno di tempo, solo di camminare nella giusta direzione

Ahí, ahí, ah

[Damian Marley]

Vado così quindi, l’amore è pericoloso, perché nessuno mi ha avvertito

Se giochi con il fuoco, finirai col bruciarti

So che sto onorando il modo in cui ti voglio, mi vuoi?

Allora devi dare il termine

Piccola, sei la migliore, te lo dico io, tu sei la mia unica e sola

Piccola, sei il migliore, non ti lascerei mai sola

Piccola, sei la migliore, te lo dico io, tu sei la mia unica e sola

[Damian Marley]

Amore con una qualità, vivere e imparare

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

[Entrambi]

Amore con una qualità





[Damian Marley]

vivi e impara

[Entrambi]

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

[Dicendo]

oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Damian Marley]

Sono in ottima forma

Cerco di amarti facendo tutto ciò che posso

E la mia prima inibizione del pensiero

Non è più nei miei progetti

Ragazza, per favore, dammi il permesso

Così capisco esattamente a che punto siamo

Perché sono sempre in missione

Quindi spero capirai

[Karol G]

Non capisco perché io e te siamo fatti così

Se fosse così bello e facile innamorarci (innamorarci)

E anche se amarci diventa difficile

Abbiamo promesso di non smettere mai di provarci

[Damian Marley]

Amore con una qualità, vivere e imparare

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

[Entrambi]

Amore con una qualità

[Damian Marley]

vivi e impara

[Entrambi]

Questo è il meglio che un cuore possa fare

Affrontare la realtà, l’amore può ferire

Questo è il meglio che un cuore possa fare

[Dicendo]

oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

