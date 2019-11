Robbie Williams – Christmas (Baby Please Come Home) ft. Bryan Adams: audio, testo e traduzione

Anche Robbie Williams rilascia il suo singolo natalizio Christmas (Baby Please Come Home) feat. Bryan Adams, che anticipa l’album The Christmas Present, out il successivo 22 novembre.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa cover del classico nataliazio, scritto da Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barry e originariamente inciso nel 1963 da Darlene Love. Inutile mezionare quante cover di questo standard natalizio siano state incise: dagli U2 (1987), a Michael Bublé (2011), fino a Mariah Carey (nell’album Merry Christmas del 1994).

Christmas (Baby Please Come Home) Testo e Traduzione – Robbie Williams feat. Bryan Adams

(Christmas)

The snow’s coming down

(Christmas)

I’m watching it fall

(Christmas)

Lots of people around

(Christmas)

Baby, please come home

(Christmas)

The Church bells in town

(Christmas)

All ringing in song

(Christmas)

Full of a happy sounds

(Christmas)

Oh baby please come home

(Christmas)

They’re singing “Deck The Halls”

But it’s not like Christmas at all

‘Cause I remember when you were here

And all the fun we had last year

Pretty lights on the tree

Yeah I’m watching them shine

You should be here with me

Baby please come home

They’re singing “Deck The Halls”

But it’s not like Christmas at all

‘Cause I remember when you were here

And all the fun we had last year





If there was a way

I’d hold back this tear

But it’s Christmas day

Please please please please

Please please please please

Please baby please come home

Please come home

Baby please come home

Baby please come home

Yeah yeah yeah…

Baby please come home

Please come home

Yeah yeah…





(Natale)

La neve sta scendendo

(Natale)

La guardo cadere

(Natale)

Molte persone intorno

(Natale)

Baby, per favore, torna a casa

(Natale)

Le campane della chiesa in città

(Natale)

Suonano tutte una canzone

(Natale)

Pieno di suoni allegri

(Natale)

Oh piccola, per favore, torna a casa

(Natale)

Stanno cantando “Deck The Halls”

Ma non sembra affatto Natale

Perché ricordo quando tu eri qui

E quanto ci siamo divertiti lo scorso anno





Belle luci sull’albero

Sì, guarda come luccicano

Dovresti essere qui con me

Baby, per favore, torna a casa

Stanno cantando “Deck The Halls”

Ma non sembra affatto Natale

Perché ricordo tu quando eri qui

E quanto ci siamo divertiti l’anno scorso

Se ci fosse un modo

Tratterrei queste lacrime

Ma è il giorno di Natale

Per favore, per favore, per favore

Per favore, per favore, per favore

Per favore, piccola, per favore, torna a casa

Per favore, torna a casa

Baby, per favore, torna a casa

Baby, per favore, torna a casa

Si si si…

Baby, per favore, torna a casa

Per favore, torna a casa

Si si…

