Fred Bongusto – La mia estate con te: audio e testo

Scritta da Luigi Albertelli & Giancarlo Colonnello La mia estate con te è una canzone di Alfredo Antonio Carlo Buongusto, in arte Fred Bongusto, tratta dall’album omonimo pubblicato nel lontano 1976. Il testo e l’audio.

Come ormai tutti saprete, l’immenso artista di “Una Rotonda sul Mare” è scomparso poche ore fa, proprio a non molti giorni di distanza dalla fine della calda stagione, e volevo quindi omaggiarlo con questo bellissimo, malinconico e romantico brano, sulle cui note ha anche duettato con Peppino Di Capri.

Fred Bongusto – La mia estate con te testo

Io vorrei mandarti al diavolo

Con i miei problemi inutili

Che son qui nell’anticamera

Della mente fanno ostacoli

Al mio quieto sopravvivere

Dammi il tempo per decidere

Se conviene aver le braccia tue

La tua faccia contro il petto mio

E da solo camminare io

Fare come non ci fossi tu

E gettarmi qualche amore via

Fare finta di fregarmene





Come se

Questa estate con te

La mia estate con te

Non contasse più, non bastasse più

Non tornasse più come se

La mia estate con te

La mia vita con te

No non fosse mai

Esistita mai e vissuta mai

Quelle corse in automobile

Per sentieri impraticabili

Le risate incontenibili

E i silenzi interminabili

Mi rendevano più libero

Come quando sotto gli alberi

Scendevamo a far l’amore noi

E i sensi s’accendevano

E i pensieri si spegnevano

Tutte cose che ho provato io

Non posso rinnegarle io

Non cercare di convincermi





Come se

Questa estate con te

La mia vita con te

Non contasse più, no non fosse mai

Esistita mai

E vissuta mai





