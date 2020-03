Amici 19 – Jacopo Ottonello – Cuore di Mare: audio e testo del singolo

Leggi il testo scritto da Enrico Nigiotti e ascolta Cuore di Mare, bellissimo singolo di Jacopo Ottonello (Amici 19) rilasciato mercoledì 4 marzo 2020, ma già interpretato nelle scorse settimane durante il talent show.

Devo riconoscere che ha davvero una bella voce questo ragazzo ventenne di Savona, che prima di entrare nella scuola per talenti più famosa d’Italia, lavorava nell’amministrazione di un cimitero, ma la passione per la musica ce l’ha da tantissimo tempo e vista la notevole visibilità che ha come allievo in questa trasmissione condotta da Maria De Filippi, si sta meritatamente creando una fanbase che cresce giorno dopo giorno.

In questo coinvolgente ed emozionante singolo, egli parla di una storia d’amore tossica, perché questa persona fa stare tutt’altro che bene il protagonista, che si è accorto di questo grazie alla lontananza, rendendosi conto che la sua vita è molto meglio senza di lei.

Cuore di Mare testo Jacopo Ottonello

[Strofa 1]

Credevo di essere diverso

di non nascondere la voglia

di chiamarti ancora

ma adesso sono così fermo

così testardo, senza niente

che mi cambia strada

dovevo esserlo più spesso

e non so stare a quel miraggio

che sei tu la sola

per non reprimere me stesso

mi pento





[Ritornello]

E ora che sono qua

tutto sembra avere un senso

sì, ora che non mi va

riprendo il mio rispetto

che il cuore batte ancora

senza te

[Strofa 2]

Credevo di essere diverso

di non avere quel coraggio

che non ha paura

so di non essere perfetto

ho più difetti che capelli

e quindi stai sicura

ma voglio ridere lo stesso

senza un tuo stupido commento

che mi blocchi ancora

per non scordarmi di me stesso

ti perdo

[Ritornello]

E ora che sono qua

tutto sembra avere un senso

sì, ora che non mi va

riprendo il mio rispetto

che il cuore batte ancora

senza te





[Ponte]

Voglio chiederti davvero

se non è un disturbo

preferisco tu non scriva

non ci trovo un senso

la mia mente non riposa

e poi non trova sonno

costantemente presa in giro da ogni tuo discorso!

è amore, è amore, è amore e odio ma è ciò che sento

ti rubo poco, troppo poco, è solo il tuo capriccio!

e devo dire che al passato io rimango fermo!

fermo

ma se ti sto pensando…

[Conclusione]

Credevo di essere diverso

ma chi lo è?





