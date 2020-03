Rita Ora – How to Be Lonely: testo e traduzione in italiano del singolo

How to Be Lonely è il primo singolo della cantante britannica Rita Ora estratto dal futuro terzo album in studio, successore di Phoenix (novembre 2018). Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Quest’attesa canzone, disponibile ovunque da venerdì 13 marzo 2020, è stato scritta da Lewis Capaldi, LOSTBOY (Peter Rycroft) & Tom Mann e prodotta dagli ultimi due con la collaborazione di Aboutagirl, con produzione supplementare di Siba.

Risultando molto gradevole ed orecchiabile, a parer mio questo brano non delude le aspettative. Nella canzone, Rita mostra tutte le sue insicurezze e il timore di rimanere sola perdendo la persona che ama.

Rita Ora – How to Be Lonely testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1]

He’d tell me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to-)

Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus]

Been lookin’ for a non-material love

Soon as I find it I’ll be fuckin’ it up (Break it up)

Like I ain’t made a mess, here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you will show me how to be lonely

Ain’t nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you will show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you will show me how to be lonely

[Verse 2]

(But am I good enough to-)

Tell you that I love you more than most?

That you could be the one to take me home?

(But am I good enough to-)

To give you everything that you will hold?

In truth, I’m being honest, I don’t know

[Pre-Chorus]

Been lookin’ for a non-material love

Soon as I find it I be fuckin’ it up (Break it up)

Like I ain’t made a mess, you’re openin’ up

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you will show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you will show me how to be lonely

[Break]

(But am I good enough to-)

Hmm

Yeah, yeah

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you will show me how to be lonely

Ain’t nobody can hold me, like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you will show me how to be lonely





[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh (lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you will show me how to be lonely

Oh, oh, oh, oh, oh (be lonely)

Oh, oh, oh, oh, oh (be lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you will show me how to be lonely





How to Be Lonely Rita Ora Traduzione

Passa al testo

[Str. 1]

Mi diceva che mi amava più di chiunque altro

Che poteva essere quello che mi riportava a casa

(Ma sono abbastanza brava per-)

Rappresentare tutto ciò che potrebbe desiderare?

Mi ha detto che mi amava più di chiunque altro

[Pre-Rit.]

Ho cercato un amore immateriale

Appena lo troverò, manderò tutto a pu**ane

Come se non avessi fatto un disastro qui fin troppe volte

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no, no

[Rit.]

Mai nessuno mi mostrerà come ci si sente soli?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l’unica

La sensazione di perderti mi mostrerà come ci si sente da soli

Nessuno può abbracciarmi come fai tu

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l’unica

La sensazione di perderti mi farà capire come ci si sente da soli

[Post-Rit.]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh

La sensazione di perderti mi farà capire come ci si sente da soli

[Str. 2]

(Ma sono abbastanza brava per-)

Dirti che ti amo più di chiunque altro?

Che potresti essere tu quello che mi riporta a casa?

(Ma sono abbastanza brava per-)

Per darti tutto quello che vorrai?

A dire il vero, se devo essere sincera, non lo so





[Pre-Rit.]

Ho cercato un amore immateriale

Appena lo troverò, manderò tutto a pu**ane

Come se non avessi fatto un disastro qui già tante volte

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no, no

[Rit.]

Mai nessuno mi mostrerà come ci si sente soli?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l’unica

La sensazione di perderti mi mostrerà come ci si sente da soli

[Post-Rit.]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh

La sensazione di perderti mi ha mostrato come ci si sente da soli

[Break]

(Ma sono abbastanza brava per-)

Hmm

Sì, sì

[Rit.]

Mai nessuno mi mostrerà come ci si sente soli?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l’unica

La sensazione di perderti mi farà capire come ci si sente da soli

Nessuno può abbracciarmi come fai tu

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l’unica

La sensazione di perderti mi mostrerà come ci si sente da soli

[Post-Rit.]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh (sola)

Oh oh oh

La sensazione di perderti mi farà capire come ci si sente da soli

Oh, oh, oh, oh, oh (sentirmi sola)

Oh, oh, oh, oh, oh (sentirmi sola)

Oh oh oh

La sensazione di perderti mi ha fatto capire come ci si sente da soli

Ascolta su: