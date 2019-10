RIKI – Gossip: audio e testo del nuovo singolo

Gossip è il singolo che segna il ritorno del cantautore lombardo Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, disponibile ovunque da mercoledì 9 ottobre 2019 via Sony Music Entertainment Italy. Il brano del trionfatore nella categoria canto (perdendo lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, Andreas Müller) alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, anticipa il secondo album in studio, successore di Mania, che venne pubblicato quasi un anno fa, il 20 ottobre 2017.

Il testo (definito tra i migliori del suo repertorio) e l’audio della nuova canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Riccardo Scirè, che ha anche curato la produzione.

I retroscena con le accuse di plagio e il sosia di Riki

Dietro questa canzone c’è stata una strategia di marketing ed è stato Francesco Facchinetti a svelare che ogni mossa pubblicitaria delle ultime settimane, era stata studiata e progettata con cura, in quanto era stata diffusa sui social una versione che somigliava molto a Soldi di Mahmood, canzone vincitrice di Sanremo 2019, e alla hit di J Balvin e Willy William, “Mi gente”, facendo scatenare non poche polemiche. Facchinetti ha tenuto a precisare che dalla mezzanotte di oggi, sarebbe stata rilasciata la versione vera della traccia ed infatti questo pezzo non ha niente a che vedere con plagi.

Insomma, come diffuso dal cantante sui social, l’intento era quello di mettersi al centro dell’attenzione e scrivere un plagio (“per confondere le idee e vedere l’effetto che avrebbe avuto su tutti“), ma anche ingaggiare un sosia, avvistato insieme alla famiglia del cantante, al GP di Monza e sul banco di Amici, ha consentito che si parlasse non poco di lui e dell’attesissimo singolo, che i numerosi fan hanno finalmente modo di ascoltare.

RIKI Gossip testo

Download su: Amazon – iTunes

Occhi da storte

E i fotografi davanti al club

Foto distorte

Fanne un’altra e via

Lei nella notte

E la noia muove nuove chance

Facce da stron*e

Che si invidiano i like





Battiti, pensieri fradici

Menti allagate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai, più sei fatta e più lo fai (e ormai)

Sai di me, ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori luci ed ex e dopo il click all’un due tre (flash)

All night, all night, night

Lei che si mette in posa

All night, all night, night

Ehi girl, dimmi che la dai per

All night, all night, night

Lei che si mette in posa

All night, all night, night

Ehi girl, dimmi che lo fai per…

Gossip.

Cedi e poi menti

Cedimenti intorno a un altro shot

Vai nei commenti

Chi non vive spia

Scatti fuori fuoco nei magazine

Scatti in fuori gioco nei blog

Dito medio in pixel e privacy

Happy ending stop.

Battiti, pensieri fradici

Menti allagate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai, più sei fatta e più lo fai (e ormai)

Sai di me, ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori luci ed ex e dopo il click all’un due tre (trash)





All night, all night, night

Lei che si mette in posa

All night, all night, night

Ehi girl, dimmi che la dai per

All night, all night, night

Lei che si mette in posa

All night, all night, night

Ehi girl, dimmi che lo fai per.

Dimmi che lo fai per

All night, all night, night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night, all night, night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night, all night, night

Shh

Dimmi che lo fai per

All night, all night, night

Shh

Dimmi che lo fai per.





Ascolta su: