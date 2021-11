Riconoscete la bambina nella foto? Oggi è una cantante famosissima

By

Quando sentivamo il suo cognome in passato lo associavamo ad una sola cosa: un bolide da strada, quelle macchine che in pochi possono permettersi. Oggi non è più così, perché quando sentiamo Lamborghini, oggi lo associamo alla famosissima cantante, che nel corso degli anni si è fatta notare sempre di più nel campo della musica. Avete mai visto Elettra Lamborghini da piccola? Un angioletto!

Elettra Lamborghini oltre ad essere una famosa cantante, è anche l’ereditiera della famosa casa automobilistica, Lamborghini. Suo nonno, Ferruccio, è stato capace di costruire nel tempo un vero impero, grazie alle sue doti da vero e grande imprenditore.

Ma la cantante, oltre questo, si è anche cimentata in programmi TV come opinionista. Ma la sua carriera non inizia in questo modo, nemmeno all’interno della azienda di famiglia, dove avrebbe potuto comunque trovare spazio e ricoprire un ruolo manageriale.

Com’era e cosa faceva prima Elettra Lamborghini

La bellissima Elettra Lamborghini, prima di diventare una nota cantante e showgirl, era semplicemente un’ereditiera. Oggi grazie alla fama raggiunta, oltre che cantante, ha vestito i panni anche da opinionista grazie ad Ilary Blasi che la volle per “L’Isola dei Famosi”, insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi.

Ma vi siete mai chiesti cosa faceva ancora prima che diventasse famosa? Oltre al suo noto cognome!?

La sua carriera sotto i riflettori è iniziata nelle discoteche della Lombardia dove grazie alla sua bellezza e al suo groove attirò l’attenzione di molti. Infatti nel 2015 partecipò come opinionista al “Chiambretti Night” con Piero Chiambretti. E l’anno successivo nel 2106, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina.

La cantante da piccola: davvero meravigliosa

La famosa cantante è seguita da milioni di follower sul suo profilo Instagram, delizia i suoi fan con foto provocanti e sguardi seducenti, ed i like diventano milioni in pochi istanti, anche con commenti non sempre dei migliori.

Da poco si è sposata con AfroJack disc jockey e produttore discografico con un matrimonio da favola sul lago di Como.

Ma un po’ di tempo fa, oltre ai soliti scatti seducenti che spesso posta, la nota cantante ha voluto questa volta postare sul suo profilo Instagram una foto diversa da tante altre e ha condiviso con i suoi fan uno scatto dove si mostra da piccola, è la foto in poco tempo ha riscosso il suo successo, diventata virale e molto apprezzata dai fan, in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like.

E c’è da dire che anche da piccola, come oggi, la famosa cantante era davvero molto bella.