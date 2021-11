Elettra Lamborghini, quanto guadagna? Numeri impressionanti

By

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Elettra Lamborghini? Il suo patrimonio tocca cifre da capogiro.

Elettra Miura Lamborghini, è un’ereditiera e cantante italiana figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini.

La ragazza comincia a farsi conoscere dapprima nelle discoteche lombarde e poi in seguito come ospite nel 2015 al Chiambretti Night.

Elettra Lamborghini: ecco il suo patrimonio

Nel 2016 partecipa a Super Shore in Spagna e in America Latina mentre in Italia prende parte al docu-reality Riccanza in onda su MTV.

Dopo aver posato per Playboy, nel 2017 entra a far parte dei concorrenti del Grande Hermano Vip, la versione iberica del Grande Fratello Vip, e poi entra a far parte del cast della versione inglese del Geordie Shore.

A settembre dello stesso anno collabora con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo Lamborghini RMX. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo intitolato Pem Pem ottenendo un grandissimo successo e una doppia certificazione platino.

Dopo questa esperienza musicale, prendere parte al reality Acapulco Shore e nel mese di giugno presenta Ex on the Beach Italia, pubblicando a settembre il suo secondo singolo Mala.

Nel 2019 torna nella televisione italiana ricoprendo il ruolo di coach nella sesta edizione di The Voice, affiancata da Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio. Nello stesso anno firma un contratto con la Universal Music Group per la pubblicazione del suo primo disco Twerking Queen.

A febbraio del 2020 calca il palco del Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare) che nonostante si classifica al ventunesimo posto della classifica finale viene certificato doppio platino diventando uno dei brani di più successo della kermesse musicale.

Nell’estate dello stesso anno, pubblica il singolo La Isla in duetto con Giusy Ferreri.

Nel 2021 è nel cast dell’Isola dei Famosi ricoprendo il ruolo di opinionista assieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

La vita lussuosa della Lamborghini

Fidanzata ufficialmente nel 2019 con il disc jokey australiano Afrojack, nonostante sia dichiaratamente bisessuale, i due convolano a nozze il 26 settembre 2020 sul Lago di Como.

Elettra Lamborghini è una donna molto ricca. Stimare il suo esatto patrimonio sarebbe un’impresa molto ardua ma basti sapere che durante un’intervista, la simpatica ereditiera ha dichiarato ad una sua compagna di reality del Gran Hermano Vip di avere 160.000 euro in diamanti ad orecchio.

Inoltre, ha dichiarato spesso di avere una collezione di Lamborghini e di aver perso il senso del denaro a tal punto di averli spesi con non chalance in micro-dermal anch’essi in diamanti e altre auto di lusso.