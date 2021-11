KUMITE – testo, significato e video ufficiale della canzone di Salmo

Una canzone che entra piano nella testa quella di Salmo. L’artista, con KUMITE racconta quell’aspetto buio dell’amore di come ti possa lasciare perso dentro.

L’artista, con la sua ironia ha rivelato che quest’ultimo disco è sicuramente quello peggiore mai realizzato nella sua carriera. Salmo ha usato parole negative per introdurre Flop, che in realtà con i suoi brani è tutt’altro che un insuccesso.

Con i suoi testi, il rapper ha sempre fatto molto discutere e il “Kumite” non poteva passare inosservato. Anche il video del brano ha creato un po’ di curiosità sul web.

Salmo lancia KUMITE, dall’album Flop

Quello di Salmo è stato giudicato da molti critici come il frutto di una maturità dell’artista, che con le sue nuove canzoni prova a far riflettere su alcuni ‘mali del mondo’.

L’artista come sempre non si è posto limiti d’espressione. L’album è in vendita dal 1°ottobre ed è un concentrato di musica pop, elettronica, rock e rap. Il cantante torna sulla scena musicale a tre anni di distanza dal precedente “Playlist”, premiato ben sei volte col Disco di platino.

In “Flop” il rapper invece si pone nuovi interrogativi, soprattutto sugli ingarbugliati meccanismi che caratterizzano il mondo moderno.

Le persone oggi vogliono sempre e solo apparire e avere l’approvazione degli altri, solo così sentono di esistere. Ma quella sensazione è fugace e si traduce spesso in ossessione. Un’epoca ipocrita, fatta di perbenismi e moralismi superati, ormai solo di facciata.

Il rapper sardo vuole riappropriarsi del diritto di sbagliare, di essere umano, difettoso. La stessa copertina del disco richiama un dettaglio de “L’Ange Dechu” (“The Fallen Angel”) opera del pittore francese Alexandre Cabanel.



In “Kumite” attraverso una relazione d’amore sbagliata, l’artista si interroga su quale peso si dà oggi ai sentimenti. La parola è di origine giapponese è significa ‘combattimento’.

KUMITE: testo e video

IL TESTO DI “KUMITE”

Lo sai, ho la testa malata, lo sai, non voglio pensarti

Il problema è che ti ho trovata ma ho continuato a cercarti

Mi sono perso sul fondo, ho fatto a pezzi la foto

Ogni istante acquista un valore solo se diventa un ricordo

Allora fatti da parte, giro solo, sto meglio

Voglio farmi del male, restare tre giorni sveglio

Stanotte ho perso le chiavi, un biglietto sul parabrezza

“Vuoi qualcuno che ti ami o che lenisca l’insicurezza?”, yea

Non dormo già da un po’ in questo stupido motel

Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse

Sto provando ancora a dare un senso, yea

Mi uccide se ripenso che sei

La fine del mondo come i Maya, come i Maya

Fuggiamo da questa topaia, siamo iIdie hard

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite

Fine del mondo come Maya, come i Maya

L’ultimo tiro che mi sdraia, che mi sdraia

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite, eh

La tempesta è passata portando via il mio rispetto

Sei la persona sbagliata al momento perfetto

Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa

Stretta dentro i tuoi panni brilli solo di luce riflessa

Dicevi “la mia vita non è niente di che”

Allora dimmi perché stavi proprio con me, ah

Se l’amore è vile dovevo fuggire

Sparo ancora versi a colpi di fucile

Solo rose in fiamme strette sulle spine

Scrivo con il sangue la parola “fine”

Non dormo già da un po’ in questo stupido motel

Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse

Sto provando ancora a dare un senso, yeah

Mi uccide se ripenso che sei

La fine del mondo come i Maya, come i Maya

Fuggiamo da questa topaia, siamo I die hard

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite

Fine del mondo come Maya, come i Maya

L’ultimo tiro che mi sdraia, che mi sdraia

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite, eh