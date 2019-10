Renato Zero – Quanto ti amo: audio e testo della nuova canzone

E’ un autentico capolavoro la sesta traccia contenuta nell’album Zero Il Folle: si intitola Quanto ti Amo e insieme al disco, è disponibile dal 4 ottobre 2019.

Leggi il testo e ascolta la nuova meravigliosa canzone, che fa veramente venire la pelle d’oca in quanti superba sia nelle parole (un pura poesia scritta da questo immenso cantautore con la collaborazione del giovane collega Lorenzo Vizzini), sia nell’incantevole e armoniosa melodia. E’ l’amore il vero protagonista di questo pezzo che vi invito ad ascoltare, in quanto ne vale davvero la pena.

Renato Zero – Quanto ti amo testo

Download su: Amazon – iTunes

Il destino è strano… forse perché

è parte di ognuno ma in fondo nessuno sa bene cos’è

che fa camminare strade… senza senso

ci fa amare due occhi scuri, in tutto l’universo.





Il destino è amaro, cambia ogni istante

quando pensi di averlo afferrato, in un attimo torna distante

e sa calcolare i piani, al giusto tempo

come quando ti ho incontrata e poi da quel momento

io ti ho chiesto la casa e tu mi hai dato il tuo cuore

io ti ho chiesto il sorriso e tu mi hai dato il tuo tempo migliore

io ti ho chiesto la vita e tu mi hai dato la tua pelle

io ti ho chiesto l’amore e tu mi hai amato veramente

ma l’amore a volte sembra così strano

e forse per questo io non riesco a dirti “ti amo”

ti amo con il mio corpo, ti amo in ogni emozione

ti amo più di me stesso, oltre tutto l’amore

quanto ti amo

quanto ti amo.

Il destino ubriaca… e cammina da se

e mi porta ogni volta,,, ogni volta ad un passo da te

e ritorno a credere che niente è perso

e che solo con il tempo tutto… prende un senso

e l’amore è una cosa… ed è tutte le altre

tu per me sei la sposa, la figlia, la baia, la strega, l’amante

io vorrei dirti quel che non ti ho detto mai

ma se ti guardo so che anche tu lo sai.





Io ti ho chiesto un futuro e mi hai disegnato le ali

la mia fede oscillava e tu le risposte da darmi le avevi

per placarmi la sete tu ti sei fatta sorgente

io ti ho chiesto certezze e tu sei viva, vera e presente

ma l’amore a volte fa un percorso strano

e forse per questo io non riesco a dirti “ti amo”

ti amo in ogni momento, ti amo in ogni espressione

ti amo più di me stesso, oltre tutto l’amore

quanto ti amo… Dio.





Ascolta su: