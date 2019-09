Renato Zero – La Vetrina: audio e testo del nuovo anticipo da Zero Il Folle

Disponibile da venerdì 13 settembre 2019, La Vetrina è un significativo singolo di Renato Zero, secondo anticipo dell’atteso trentesimo album in studio Zero il Folle, out il successivo 4 ottobre. Il nuovo lavoro di inediti è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn, importante artista che ha già lavorato con artisti del calibro di Robbie Williams, Rod Stewart e Paul McCartney, che torna a collaborare con il cantautore romano classe 1950, dopo l’album del 2013 “Amo”.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta dall’interprete e composta da Matteo Saggese & Phil Palmer, secondo assaggio dell’atteso disco, già disponibile in pre-order su Amazon nel formato CD e vinile.

Nel brano (il cui titolo “vetrina” è intesa come una gabbia che impedisce di liberarsi), Renato denuncia le regole di una società che mette paletti, spegne i sogni e non difende i più deboli. Qui il saggio Zero, avverte che i soldi non sono tutto e che la droga non è mai nostra amica…

Renato Zero – La Vetrina testo

E’ tutta una vetrina

esposti come fossimo trofei

la vita vale poco

esibirla in questo modo

è disumano.

Una sorta di corrida

dopo tutti i sacrifici, eccoci qua

senza rete e protezioni

in balia dei pregiudizi

occorre difendersi

e non arrendersi

giocarsi tutto.





Dei soldi che mai te ne fai

con le macchine di lusso dove vai?

Smaniose compagnie, inutili follie

cocaina un’amica non è mai

e poi… dentro di te…

sei consapevole che il rischio c’è

meglio vivere

sopra di te

il cielo è grande.

Ho fame dei miei sogni

e dei perduti giorni insieme a te

di quelle aspettative

cercando di plasmare quel futuro.

Ho l’anima che piange

per le gioie che non toccherò mai più

dentro questa vetrina

la fine si avvicina

per i più deboli

niente miracoli

qualcuno ci liberi.





E’ immenso quel poco che hai

se spendi bene i giorni, se lo fai

si può vincere

col cuore si può

il cielo ci aiuta.

Ho voglia di certezze lo sai

di riaccendere passioni spente mai

meglio vivere

tu osa se puoi

il cielo perdona

Oh, oooh.





