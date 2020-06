Leggi il testo e la traduzione in italiano di Relación di Sech

Testo Relación Sech

Download su: Amazon – iTunes

[Pre-Ritornello]

Ella siempre estaba cuando tú no estabas

Fue tanto dolor que ya no la mataba

Poco a poco ya no te necesitaba

Ella sonreía mientras lo enrolaba

Y tú (Tú, uh-uh-uh)

Diciendo que fue falta de actitud

Pero en esta relación hizo más que tú, yeh (Yeh-eh)

Y en un estado te manda a decir que

[Ritornello]

Ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

Y ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

[1a Strofa]

Yeah, ¡huh!

Cambió, cambió y tú está’ pagando (Yeah)

Se fue el balón y quieres seguir jugando (Come on)

Mientras lloraba, tú estaba’ tomando

Ahora estás llamando y ella se está cambiando

Que va pa’ la calle (Calle), sin dar detalle’ (-talle’)

Con ese traje yo dudo que ella falle

Siempre linda, con o sin maquillaje (Maquillaje)

Siempre en línea, automático el mensaje que (Mensaje que)

[Ritornello]

Ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

Y ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

[2a Strofa]

Y ahora todo cambió, comenzó por su estado (-tado)

Ahora te toca esperarla sentado (Wuh)

Cambió de número, pa’ que uste’ ni piense en llamar (Ni piense)

Te toca extrañarla na’ má’

Ya jugó tu número (Número)

Y también borró tu número (Número)

Prendió uno y te superó (Superó)

Le pusieron la canción y gritó: “Súbelo” (Súbelo)

[Pre-Ritornello]

Ella siempre estaba cuando tú no estabas

Fue tanto dolor que ya no la mataba (Mataba)

Poco a poco ya no te necesitaba (-cesitaba)

Ella sonreía mientras lo enrolaba

Y tú (Tú, uh-uh-uh)

Diciendo que fue falta de actitud

Pero en esta relación hizo más que tú, yeh (Yeh-eh)

Y en un estado te manda a decir que

[Ritornello]

Ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

Y ahora todo cambió, le toca a ella (Le toca a ella)

Mari y una botella

Gracia’ al maltrato se puso bella (Se puso bella)

Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella

[Outro]

Dímelo Flow

Slow Mike

Este es Sech

Rich Music

El Bloke

1964, alright









Sech Relación traduzione

[Pre-Ritornello]

Lei c’era sempre quando tu non c’eri

Il dolore era così tanto che non le faceva più effetto

Poco a poco non aveva più bisogno di te

Lei sorrideva mentre si innamorava

E tu (tu, uh-uh-uh)

Dicendo che era per mancanza di attenzioni

Ma in questa relazione ha fatto più di te, yeh (Yeh-eh)

E in uno stato ti fa sapere che

[Ritornello]

Ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

E ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

[1a Strofa]

Sì, eh!

È cambiata, è cambiata e sei tu a pagare (Sì)

Il pallone è sparito e vuoi continuare a giocare (Dai)

Mentre piangeva, tu stavi bevendo

Adesso stai chiamando e lei si sta cambiando

Va per strada (strada), senza fornire dettagli ‘(-talle’)

Con quel vestitino dubito che fallirà

Sempre bella, con o senza trucco (trucco)

Sempre online, è automatico il messaggio che (il messaggio che)

[Ritornello]

Ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

E ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

[2a Strofa]

E ora tutto è cambiato, a partire dal suo stato

Ora ti tocca aspettarla seduto (Wuh)

Ha cambiato numero, in modo che non potrai chiamarla

Tocca a te sentire la sua mancanza

Ha già giocato il tuo numero (Numero)

E anche cancellato il tuo numero (Numero)

Ne ha preso uno e ti ha dimenticato

Le hanno messo la canzone e ha gridato: “alza il volume” (alza il volume)





[Pre-Ritornello]

Lei c’era sempre quando tu non c’eri

Il dolore era così tanto che non le faceva più effetto

Poco a poco non aveva più bisogno di te

Lei sorrideva mentre si innamorava

E tu (tu, uh-uh-uh)

Dicendo che era per mancanza di attenzioni

Ma in questa relazione ha fatto più di te, yeh (Yeh-eh)

E in uno stato ti fa sapere che

[Ritornello]

Ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

E ora tutto è cambiato, tocca a lei (tocca a lei)

Marijuana e una bottiglia

Grazie ai maltrattamenti è diventata bella (è diventata bella)

Ora tu la ami e lei no

Audio e video di Relacion

Informazioni e significato della canzone Relacion

Rilasciato il 2 aprile 2020 per Rich Music, Relación è un singolo del cantante e autore panamense Sech, il primo solista rilasciato nel 2020. Il virale brano è stato scritto con la collaborazione di Dímelo Flow, Joshua Mendez, Slow Mike & BCA.

Di cosa si parla in questo brano? Nel singolo, l’artista classe 1993 racconta una tribolata relazione, con lui che inizialmente faceva soffrire la sua dolce metà, che in seguito decide di cambiare e di prendersi le sue rivincite. Le parti quindi si invertono ed ora è lui a soffrire.