Ion & Sayanbull – MOBSTER feat. Taxi B & Sapo Bully: ascolta e leggi il testo della canzone

Ion, Sayanbull, Taxi B & Sapo Bully hanno unito le forze nel nuovo singolo Mobster, disponibile ovunque dal 22 giugno 2020, a poco meno di un mese di distanza dall’ultima release Brucia Roma.

Il testo, l’audio e il video che accompagna la canzone, scritta dai quattro interpreti e prodotta da Gumma Vybz. Il filmato è stato diretto da Lorenzo Coltella ed è online dallo stesso giorno della release.

Il testo di MOBSTER

Download su: Amazon – iTunes

Ollare, ollare, ollare, ollare

Gummashkara

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Ion]

Entro nel posto che brillo

Vai loco, fammi uno squillo

Conosci il mio nome, non dirlo

Al polso un Rollie anche mio figlio

Al party coi bling-bling

Gold chain, no zirconi

No tempo per bimbi

Sto con i miei rich homy

Ion (Ion), 24k sul collo, 24h

Mamy guarda il mio gioiello

Ma non lo fissa altrimenti si ghiaccia

Collane pesanti, so che le vorresti

Quindi le mostro, non chiudo la giacca

Fammi una foto che il collo riflette così tanto che non si vede la faccia

Sto con pazzi sbandati

Mangio sushi uramaki

No carta da parati

Voglio pareti in carati

Rollie, Patek, Audemars (ah)

Star, [?], Coleman

Voglio Louis V., Gucci e Prada

Fendi, Bale e S. Laurent (yeah)

Ice, tennis in diamanti (ah), brillanti sui miei lobi (uh)

Real Deal, luccicanti, sì, fatti in tanti modi

Freddo il mio collo, tu freddo sei morto

Io torno come la Fenice (uh)

Rido, col brillocco ti congeli al tocco

Vengo alla serata, sembro appena uscito dal freezer





[Taxi B]

Insieme a Ion la bocca brilla come i Migos

FSK, Roma-Milano

Kill e freschezza, metà sud Italia

La senti l’ebrezza?

Come quando viaggio a più 280

Abbassa la testa se parli di FSK

Insieme a Ion la bocca brilla come i Migos

FSK, Roma-Milano

Kill e freschezza, metà sud Italia

La senti l’ebrezza?

Come quando viaggio a più 280

Abbassa la testa se parli di FSK

[Sapobully]

Ho venti collane, mentre la sco*o si sente bling blaow

Siamo la trap, sto su una supercar

Sto co’ Ion e Sayan, FSK mafia

AK-47, 18K

Non ho mai parlato coi cops

Aspetto la condanna

Siamo la mafia

Ho una Glock bianca

Ti fanno in mezzo secondo se parli di FSK

Mio fratello non parla, sa chi se la comanda

Mi trovi nel club con Ion, stiamo tutti ice

Ci trovi come la snow in ogni piazza d’Italia (okey)

Siamo ogni zona (ogni zona), vado da Gucci a Roma

Spendo 5000 in un’ora, mi sento un’altra persona (tu-tu-tu-tu)

Tutta l’Italia sa chi sono i più real (i più real)

Nomini Bully, nomini Dio

(Ollare, ollare, ollare, ollare)

Real deal, Gucci, Fendi (cash)

Ion e Sayan, Taxi being, being

[Sayanbull]

Ti sotterro il corpo del tuo trapper preferito

Mentre piango sto scavando, poi scappa un sorriso

Non parlo co i balordi, nemmeno a chi gli è amico

All cops are bastard nun so se l’hai capito

Roma-Milano colpo al cervelletto

Me ne vado saltellando, ha già premuto quel grilletto

C’ho due lady che non parlano, faticano nel letto

Fai la bava, tu sei un bla bla, gli infami li intercetto

Fa-fa-fa-fanno wow quando entriamo noi nel posto (nel posto)

FSK insieme a Ion, non gli infami insieme a noi

Sayanbull chico della calle, tu chi caxxo sei

Cuciti quella merda di boccaccia quando parli di Shangai (Shangai)

[Taxi B]

Insieme a Ion la bocca brilla come i Migos

FSK, Roma-Milano

Kill e freschezza, metà sud Italia

La senti l’ebrezza?

Come quando viaggio a più 280

Abbassa la testa se parli di FSK

Insieme a Ion la bocca brilla come i Migos

FSK, Roma-Milano

Kill e freschezza, metà sud Italia

La senti l’ebrezza?

Come quando viaggio a più 280

Abbassa la testa se parli di FSK

[Taxi B]

Te non li guardi manco i nostri chain

Jeans nero, solo Balmain

Non più in giro, penso a droghe e armi

No più xanax per calmarmi

Poppo lean con la bianca

Perché non ci frega un caxxo del resto

FSK Roma Milano, sono l’accento

Sud Italia





Ascolta su: