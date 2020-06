Ascolta e guarda il video di Anema Nera, nuovo bellissimo singolo di Alessio

Anema Nera è un meraviglioso singolo del cantautore partenopeo Gaetano Carluccio, meglio conosciuto come Alessio, anticipato dal video online dal 20 giugno 2020 e disponibile ovunque da 2 giorni più tardi.

Scritta con la collaborazione di Enzo Rossi, questa romantica canzone sta letteralmente facendo impazzire i fan di questo abile artista, che gli stanno riservando meritate parole d’apprezzamento.

Diretto da Marco Cantone & Antonio Levita, il filmato vede protagonista il cantante e una bellissima ragazza mora, l’anima nera di cui si parla nel brano, che quando ti cammina accanto non passa di certo inosservata.

Anema Nera – Alessio – Testo

[Strofa 1]

Staser Napl è cchiù bell sott a chistu ciel

Sott a stu ciel chin e stell… e sta mezza lun

Nun te scurda, nun me scurda

E la mia padron e stu cor

Ij sto ccá, semp ccá

[Ritornello]

E vot pass rind o vic quand e sera

Sott a cas addó stiv e cas tu

Facc e sant, anema ner

Chella ser ormaij nun ma scord cchiù

Quantu tiemp, ma quantu tiemp

Ca sta vulann, t sto aspttan

Si me pienz, si tu me pienz

Vien stanott ij t prdon

Ij so chill ca ta regalat o sol

Na carezz e mar e nu ciel blu

Facc e sant, anema nera

Chilli vas tuoij nun me scord Cchiù

Anema nera

Anema nera

[Strofa 2]

Ma e nott e vot fa paur quand riest sul

Ogni ricordo e nu rispiett, ven e t fa mal

Dimm perché, dimm chi è

Ch’amaccis e morir ancora

Sul a te, semp a te

Ij te chiamm ancor ammor

[Ritornello]

E vot pass rind o vic quand e sera

Sott a cas addó stiv e cas tu

Facc e sant, anema ner

Chella ser ormaij nun ma scord cchiù

Quantu tiemp, ma quantu tiemp

Ca sta vulann, t sto aspttan

Si me pienz, si tu me pienz

Vien stanott ij t prdon

Ij so chill ca ta regalat o sol

Na carezz e mar e nu ciel blu

Facc e sant, anema nera

Chilli vas tuoij nun me scord Cchiù

Anema nera

Anema nera

[Outro]

Quantu tiemp, ma quantu tiemp

Ca sta vulann, t sto aspttan

Si me pienz, si tu me pienz

Vien stanott ij t prdon

Ij so chill ca ta regalat o sol

Na carezz e mar e nu ciel blu

Facc e sant, anema nera

Chilli vas tuoij nun me scord Cchiù

Anema nera

