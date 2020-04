Rauw Alejandro, Myke Towers – Ponte Pa’ Mí: video, testo e traduzione della canzone

I portoricani Rauw Alejandro Myke Towers insieme sulle note di Ponte Pa’ Mí, singolo prodotto dal colombiano Sky Rompiendo, rilasciato il 16 aprile 2020. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Gustavo Camacho e lo stesso Rauw Alejandro.

Scritto dai tre artisti con la collaborazione di Eric Pérez, il brano è ricco di espliciti riferimenti sessuali, come del resto il titolo, che significa qualcosa del tipo “facciamo sesso”. Al di la dei soliti testi a sfondo sessuale, a parer mio, è tutto sommato una canzone gradevole.

Ponte Pa’ Mí sarà inclusa nel secondo album di Rauw di prossima uscita, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date. Il disco, successore di “Punto de equilibrio”, vedrà sicuramente la luce nel 2020.

Ponte Pa’ Mí Testo e Traduzione — Rauw Alejandro • Myke Towers

[Intro: Rauw Alejandro]

Sigo esperando que suene tu llamada

¿Cuándo es que vas a volver? (Uh-uh)

[Coro: Rauw Alejandro]

Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti

Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir?

Voy de camino, dime si vas a abrir o te va’ a resistir (¡Yah!)

Bebé, ¿en qué tú piensas? (Ah-ah)

Dale, ponte pa’ mí

Con esta bellaquera, ¿quien puede dormir?

Voy de camino, dime si vas a abrir o te va’ a resistir (Ah-ah)

[Verso 1: Rauw Alejandro]

(Ra-Rauw)

Solo dime qué es lo que tú quiere’ (¡Yiu!)

Sé lo que te gusta, aquí lo tiene’ (Wuh)

Un minuto más no creo que espere

Pa’ que en mi cama hasta mañana se quede (¡Ah!)

Sin ropa to’a la noche (Ah-ah)

Calentándonos con el Rosé (Uh, uh)

El whiskey a las roca’ con las 512 (Uh, uh)

Pa’ que mi nombre salga de tus voce’ (¡Rra!)

Sin ropa to’a la noche (Ey)

Nadie como yo, ¿tú no me reconoce’?

El nene se activó pa’ que encima tú rebote’

No lo vo’a bajar hasta que te destroce’ (¡Yah!)

[Coro: Rauw Alejandro & Myke Towers]

Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti (A ti)

Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? (Oh)

Voy de camino, dime si vas a abrir (O te va’ a resistir)

Baby, ¿qué tú piensa’?

Dale, ponte pa’ mí (Woh)

Con esta bellaquera, ¿quien puede dormir?

Voy de camino, dime si va’ a abrir o te va’ a resistir

[Verso 2: Myke Towers]

(Young Kingz)

Si quiere’ venirte, el nene llega

Ella no lo riega

Enrola los blunte’ mientra’ le hablo por la oreja

No pueden saberlo, por eso brinqué la reja

Nos vamo’ a querer toda la vida si nos dejan

Ponte pa’ mí, tú y yo en la torre en París (París)

Ella rompe los partie’ si nos da con salir

Tú eres reina del castillo, lo mandé a construir

Hasta la fecha ninguna la ha podido sustituir

Ella me piensa, yo sé

Desde el momento en que se fue

Nos parqueamo’ y se lo hice en el asiento del chofer

Yo la perdí por un tiempo, casi pierdo la fe

Dime qué tiene’ pa’ hacer

Yo quiero darte placer





[Coro: Myke Towers & Rauw Alejandro, Ambos]

Yo sé que me piensa’ como yo te pienso a ti (A ti)

Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? (Dormi; mmm)

Voy de camino, dime si vas a abrir o te va’ a resistir

Baby, ¿qué tú piensa’?

Dale, ponte pa’ mí (Woh)

Con esta bellaquera, ¿quien puede dormir?

Voy de camino, dime si va’ a abrir o te va’ a resistir, -ir

[Outro: Rauw Alejandro & Myke Towers]

Ra-Rauw, ey

Rauw Alejandro

Myke Towers

Young Kingz

Con los fucking Sensei

(Yo sé que tú me piensas

Dale, ponte pa’ mí)

Sky Rompiendo El Bajo, yeah

Dímelo, Colla

(Voy de camino, dime si vas a abrir o te va’ a resistir)

Duars Entertainment





[Introduzione]

Continuo ad aspettare la tua chiamata

Quand’è che tornerai? (Uh-uh)

[Rit.]

So che pensi a me come io penso a te

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire?

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai o resisterai (Yah!)

Baby, che ne pensi? (Ah-ah)

Dai, dammela

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire?

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai o resisterai (Ah-ah)





[Strofa 1]

(Ra-Rauw)

Dimmi solo quello che vuoi ‘(Yiu!)

So cosa ti piace, eccolo qui (Wuh)

Non credo che aspetterò un minuto in più

In modo che restiamo nel mio letto fino a domani (Ah!)

Senza vestiti tutta la notte (Ah-ah)

Ci riscaldiamo con il Rosé (Uh, uh)

Il whisky en las rocas con il 512 (Uh, uh) [Nota: il “whisky en las rocas” altro non è che whisky più una pallina di di ghiaccio, che va inserita prima nel bicchiere vuoto; successivamente si versa il whisky e si lascia riposare qualche minuto]

In modo che il mio nome esca dalla tua bocca (Rra!)

Senza vestiti tutta la notte (Ehi)

Nessuno come me, non mi riconosci?

Mi sono attivato per far sesso con te

Non lo metterò giù finché non ti distruggerò (Yah!)

[Rit.]

So che pensi a me come io penso a te (a te)

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire? (O)

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai (o resisterai)

Baby, che ne pensi?

Dai, dammela (Woh)

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire?

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai o resisterai

[Strofa 2]

(Young Kingz)

Se vuoi avere un orgasmo arrivo io

Lei non lo bagna

Prepara la canna mentre ti parlo nell’orecchio

Non devono scoprirlo, ecco perché ho scavalcato il cancello

Ci ameremo per sempre se ce lo permetteranno

Facciamo sesso, io e te nella torre di Parigi (Parigi)

Se possiamo uscire lei rompe le feste

Sei la regina del castello che sto facendo costruire

Finora nessuna è stata in grado di sostituirla

Lei mi pensa, lo so

Dal momento in cui è partita

Abbiamo parcheggiato e l’abbiamo fatto al posto di guida

L’ho persa per un po’, ho quasi perso la fiducia

Dimmi cosa devo fare

Voglio darti piacere

[Rit.]

So che pensi a me come io penso a te (a te)

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire? (Dormire; mmm)

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai o resisterai

Baby, che ne pensi?

Dai, dammela (Woh)

Con questa eccitazione, chi riesce a dormire?

Sto arrivando, dimmi se mi aprirai o resisterai, -ai

[Outro]

Ra-Rauw, ehi

Rauw Alejandro

Myke Towers

Young Kingz

Con il fottuto Sensei

(So che mi pensi

Dai, dammela)

Sky Breaking The Bass, sì

Dimmelo, Colla

(Sto arrivando, dimmi se aprirai o resisterai)

Duars Entertainment

