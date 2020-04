Tre allegri ragazzi morti – Quando: audio, video e testo del nuovo singolo

Quando come, quando finirà l’epidemia causata dal Coronavirus? Quando potremo riconquistare la libertà, elemento fondamentale della vita? Quando, è una canzone dei Tre allegri ragazzi morti, che l’hanno definita una sorta di Romeo e Giulietta ai tempi della quarantena.

Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna il nuovo brano, rilasciato il 14 aprile 2020 per La Tempesta Dischi. Il filmato è stato diretto da Peris Alati, mentre gli autori sono i TARM, vale a dire Luca Masseroni, Enrico Molteni & Davide Toffolo, alle cui penne si aggiunge quella di Luca Galizia, aka Generic Animal.

Ma questo pezzo non è stato concepito in questi difficili giorni e il titolo non era originariamente questo: diversi mesi fa, una prima parte era già stata creata da tempo, in particolar modo le basi (chitarre e basso già registrati da Carmelo Gerace, Enrico Molteni e Andrea Maglia al Bleach Studio di Gittana – batterie registrate da Paolo Baldini e Luca Masseroni Alambic Studio di San Foca), poi è arrivato il Covid-19 e il gruppo ha deciso di chiudere la traccia in remoto, modificando e quindi contestualizzando il testo al fine di trasmettere un filo di speranza all’ascoltatore di turno.

La canzone parla di due persone che a causa di questo maledetto virus sono impossibilitate a vedersi, ad abbracciarsi, a baciarsi, sono insomma forzatamente divise e muoiono dalla voglia di rivedersi. Davide Toffolo l’ha definita una metafora di “Non dirmi mai più quello che posso e non posso fare”.

Quando testo Tre allegri ragazzi morti

[2x]

Dimmi quando potrò

Passare a prenderti

Non dirmi mai più di no

Vieni giù, arrenditi





Se resto ancora

Un’ora sola

Dentro a questa casa

Che è la mia prigione

Preferirei infrangere la legge della quarantena

Che stare ancora con un libro in mano a leggere il futuro

Guarda la natura

S’è ripresa tutto

Lo voglio fare anch’io

Io mi riprendo te

Fare come l’orso che cammina sulla strada

Senza chiedersi ragione

Per quello che vuole

[2x]

Dimmi quando potrò

Passare a prenderti

Non dirmi mai più di no

Vieni giù, arrenditi





Pensarsi invulnerabili è una questione di fiducia (si)

Va bene hai vinto tu si

Mi stai facendo male

Peggio di una connessione senza alcuna traduzione

Come faremo a stare uniti

Senza inutili confini

[4x]

Dimmi quando potrò

Passare a prenderti

Non dirmi mai più di no

Vieni giù, arrenditi





