R3HAB, TINI, Reik – Bésame (I Need You): audio, video, testo e traduzione della nuova canzone

Bésame (I Need You) è una produzione del disc jockey e produttore discografico olandese R3HAB, con voci di TINI e dei Reik, gruppo pop messicano composto da Jesús Navarro, Julio Ramírez e Gilberto “Bibi” Marín.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna questa gradevole canzone, prodotta da R3HAB, Cutfather, PhD, Sickdrumz & Lewis Hughes. Il filmato è stato diretto e prodotto da Diego Peskins.

Nel coinvolgente brano, si parla di un colpo di fulmine tra un uomo e una donna, con entrambi che, come da titolo, muoiono dalla voglia di baciarsi.

Bésame Testo Tini

Autori: Sickdrumz, Peter Wallevik, Corey Sanders, Lewis Hughes, Cutfather, Daniel Davidsen, Yannick Baudino, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Sarah Barrios & TINI.

[Intro: Reik]

You got something about you, something about you

Blow me away

I think future without you, future without you

Just ain’t okay

It’s half a billion people but it’s you that I want to taste

You got something about you, something about you

Drive me insane

[Pre-Coro: Reik]

I need to know right now

Oh, won’t you help me out?

I need to know right now

If you’re gonna come my way

[Coro: TINI & Reik]

Bésame, bésame, bésame, así solo tú y yo

Quédate, quédate, quédate, lo mío es tuyo

I need you as much as you need me

Bésame, bésame, bésame, así solo tú y yo

[Verso: TINI]

Tini, Tini, Tini

Yeah-eh

Bésame, bésame, quédate, quédate

Júrame que yo voy a tenerte una y otra vez

Deja la timidez, en español o inglés

I want you, baby, I want you, yes, yes, yes, yes

Hace tiempo que ya no me pasaba

Hace tiempo que no me enamoraba

Y aunque nunca, nunca te dije nada

Pégate un poquito que esta noche no se acaba

[Pre-Coro: Reik]

I need to know right now

Oh, won’t you help me out?

I need to know right now

If you’re gonna come my way





[Coro: TINI & Reik]

Bésame, bésame, bésame, así solo tú y yo

Quédate, quédate, quédate, lo mío es tuyo

I need you as much as you need me

Bésame, bésame, bésame, así solo tú y yo

[Outro: Reik]

Bésame, así solo tú y yo





La traduzione in italiano di Besame (I Need You)

[Intro]

C’è qualcosa in te, qualcosa in te

Che mi stupisce

Penso che il futuro senza di te, il futuro senza di te

Non va bene

In mezzo miliardo di persone sei tu che voglio assaggiare

C’è qualcosa in te, qualcosa in te

Che mi fa impazzire

[Pre-Rit.]

Devo saperlo adesso

Oh, mi darai una mano?

Devo saperlo adesso

Se verrai da me

[Rit.]

Baciami, baciami, baciami, così, solo io e te

Resta, resta, resta, ciò che è mío è tuo

Ho bisogno di te tanto quanto tu hai bisogno di me

Baciami, baciami, baciami, così, solo io e te





[Strofa: TINI]

Tini, Tini, Tini

Yeah-eh

Baciami, baciami, resta, resta

Giurami che ti avrò all’infinito

Molla la timidezza, in spagnolo o inglese

Ti voglio, baby, ti voglio, si, si, si, si

Era da tempo che non mi succedeva

Era da tempo che non mi innamoravo

E anche se non, non ti ho mai detto nulla

Resta un po’ che questa serata non è finita

[Pre-Rit.]

Devo saperlo adesso

Oh, mi darai una mano?

Devo saperlo adesso

Se verrai da me

[Rit.]

Baciami, baciami, baciami, così, solo io e te

Resta, resta, resta, ciò che è mío è tuo

Ho bisogno di te tanto quanto tu hai bisogno di me

Baciami, baciami, baciami, così, solo io e te

[Outro]

Baciami, così, solo tu ed io

