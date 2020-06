Peter White & Gemello – Sabato Sera: ascolta il nuovo bel singolo

Leggi il testo e ascolta Sabato Sera, singolo del cantautore romano Peter White, al secolo Pietro Bianchi, con la collaborazione di Andrea Ambrogio, aka Gemello, disponibile da venerdì 5 giugno 2020 per Epic.

Dopo il grande successo di Poker, l’artista classe 1996 torna alla ribalta con questa bella e romantica canzone, che lo vede per la prima volta collaborare con il rapper capitolino, a distanza di un anno dal loro casuale incontro, avvenuto proprio un sabato sera in cui Pietro stava si accingeva ad iniziare un suo live.

Il brano conferma la capacità dell’artista di destreggiarsi tra stili e sonorità differenti, la sua abilità di esprimere emozioni e sentimenti attraverso metafore chiare e immediate.

Peter White Sabato Sera Testo

Peter White Sabato Sera Testo

E alla fine non te l’ho più detto

però mi è piaciuta la festa

e siamo entrambi sul treno

ma con direzione diversa





E sarà

che ci perdiamo negli stessi passi

in due case non troppo distanti

tra le stelle, le strade e le luci sui tetti dei taxi

mi hai incendiato l’anima dal primo giorno

in un sorriso puro, uno sguardo di troppo

in un millisecondo ma di quelli che non passano

di quelli che non passano, di quelli che non passano

Tu sei calma come quei paesini inglesi con le case a schiera

che alle 7 già chiudono i bar

dove sono incasinato come Roma nei sabato sera

che si spegne ma non dorme mai

che si spegne ma non dorme mai

[Gemello]

Forse è un sogno ma ti immagino qui in carne ed ossa

la felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa

guarda, ho aperto il cielo per le stelle

anche stavolta mi hai scoperto, te lo dico: sono qui per te

e queste luci nella notte sono lampade di carta

che respirano le nuvole, sorvolano le cupole

ti cerco nei vetri, nelle macchine, nel traffico

sotto questa pioggia quasi grandine che batte

giuro, siamo attratti da una storia vera

io mai, mai avuto freddo come questa sera

mi hai dato tutto, se non basta sai

si, io mi spengo, chiudo gli occhi e non dormo mai

Tu sei calma come quei paesini inglesi con le case a schiera

che alle 7 già chiudono i bar

dove sono incasinato come Roma nei sabato sera

che si spegne ma non dorme mai

che si spegne ma non dorme mai





