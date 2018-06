R3hab & Thrdl!fe feat. Olivia Holt – Wrong Move: video, testo e traduzione

R3hab, i THRDL!FE e Olivia Holt hanno unito le forze nel nuovo singolo Wrong Move, rilasciato il 21 giugno e in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 29 giugno.

Il dj, produttore e remixer olandese R3hab, l’emergente duo londinese formato da Jake Tench & Sam Lowe, vi presentano questa nuova interessante produzione, con voce della bionda cantante americana Olivia Holt.

Dopo la convincente Hold On Tight ft. Conor Maynard, che ha macinato e continua a macinare milioni di ascolti, il produce di origine marocchina e i promettenti Thrdl!fe hanno scelto l’ex attrice Disney per interpretare il testo scritto con la collaborazione di Julia Michaels, Ferruccio Tebaldi, Carla Monroe & Benash.

L’inedito è accompagnato dal lyric video (anche se definirlo tale è eccessivo) a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Wrong Move testo e traduzione – R3hab & Thrdl!fe feat. Olivia Holt (Download)

[Verse 1]

I guess it’s one of those nights

When I’m bound to want you, bound to want you

I guess it’s one of those nights

When I’m fighting the truth, fighting the truth

[Strofa 1]

Immagino sia una di quelle notti

Quando sono obbligata a volerti, destinata a volerti

Immagino sia una di quelle notti

Quando combatto la verità, combatto la verità

[Pre-Chorus]

You show up and it’s out the blue

You know how I wouldn’t want you to

And it kills us

‘Cause we both know that we’re not well

There’s so much love it feels like hell

And it kills us

[Pre-Ritornello]

Sei sbucato fuori dal nulla

Sai come non vorrei che tu smetta

E ci uccide

Perché entrambi sappiamo che non stiamo bene

C’è così tanto amore che sembra di stare all’inferno

E ci uccide

[Chorus]

All my instincts keep pulling me into you

Tryna stay distant ’cause I don’t wanna make a

Wrong move, wrong move, wrong move

Back to you, back to you

Wrong move back to you

[Ritornello]

Tutti i miei istinti continuano a trascinarmi su di te

Sto cercando di rimanere distante perché non voglio fare una

Mossa sbagliata, mossa sbagliata, mossa sbagliata

Tornare da te, tornare da te

Mossa sbagliata tornare da te





[Verse 2]

Are we really surprised that we’re not in control, not in control?

Hey, are we really surprised when both of us fall, both of us fall?

[Strofa 2]

Siamo davvero sorpresi che non abbiamo il controllo, non abbiamo il controllo?

Ehi, siamo davvero sorpresi quando entrambi cadiamo, entrambi cadiamo?

[Pre-Chorus]

‘Cause I’ll show up when it’s out the blue

I know you wouldn’t want me to

And it kills us

‘Cause we both know that we’re not well

There’s so much love it feels like hell

And it kills us

[Pre-Ritornello]

Perché mi presenterò di punto in bianco

So che non vorresti che lo faccia

E ci uccide

Perché entrambi sappiamo che non stiamo bene

C’è così tanto amore che sembra di stare all’inferno

E ci uccide

[Chorus]

All my instincts keep pulling me into you

Tryna stay distant ’cause I don’t wanna make a

Wrong move, wrong move, wrong move

Back to you, back to you

(You want more, you want more

You want more, you want more)

Wrong move back to you





[Ritornello]

Tutti i miei istinti continuano a trascinarmi su di te

Sto cercando di rimanere distante perché non voglio fare una

Mossa sbagliata, mossa sbagliata, mossa sbagliata

Tornare da te, tornare da te

Di nuovo a te, di nuovo a te

(Vuoi di più, vuoi di più

Tu vuoi di più, vuoi di più)

Mossa sbagliata tornare da te

[Bridge]

There’s something about you

Empty without ya

I’m moving closer back to you

You said that it’s over

Over and over

Still, I’m moving closer back to you

[Ponte]

C’è qualcosa in te

Vuoto senza te

Mi sto avvicinando di nuovo a te

Hai detto che è finita

più volte

Comunque, mi sto avvicinando di nuovo a te

[Chorus]

All my instincts keep pulling me into you

Tryna stay distant ’cause I don’t wanna make a

Wrong move, wrong move, wrong move

Back to you

[Ritornello]

Tutti i miei istinti continuano a trascinarmi su di te

Sto cercando di rimanere distante perché non voglio fare una

Mossa sbagliata, mossa sbagliata, mossa sbagliata

Tornare da te

But all my instincts keep telling me that it’s love

Tryna stay distant but I’m dying to make a

Wrong move, wrong move, wrong move

Back to you, back to you

(You want more, you want more

You want more, you want more)

Wrong move back to you

Ma tutto il mio istinto continua a dirmi che è amore

Sto cercando di rimanere distante perché non voglio fare una

Mossa sbagliata, mossa sbagliata, mossa sbagliata

Tornare da te, tornare da te

(Vuoi di più, vuoi di più

Tu vuoi di più, vuoi di più)

Mossa sbagliata tornare da te