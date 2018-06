Axwell /\ Ingrosso: ascolta il nuovo singolo Dancing Alone ft. RØMANS (con testo e traduzione)

I deejay e produttori Axwell e Sebastian Ingrosso di nuovo insieme nel nuovo singolo battezzato Dancing Alone, un bel pezzo con vocal di RØMANS, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 29 giugno 2018.

Il due svedese di musica elettronica, hanno scelto il cantautore inglese Samuel Elliot Roman come voce questo nuova e interessante produzione, presentata per la prima volta in Messico, durante il festival Wish Outdoor tenutosi a Monterrey il 26 maggio 2018.

Nella canzone, il protagonista parla di una ragazza che ha attirato la sua attenzione, presumibilmente in discoteca, ma per approfondire il significato vi rimando al testo e alla relativa traduzione in italiano che trovate appena dopo la cover. Cliccando sulla copertina, accedete all’audio su Youtube.

Dancing Alone testo e traduzione – Axwell /\ Ingrosso (Download)

[Verse 1]

She’s shining in a sea of people, see her smiling

Something about her body caught my eyes and

I can’t seem to look away

Oh, she’s floating

Bumping into strangers like they’re nothing

Acting like she know she’s hiding something, yeah

I can’t take my eyes away, no

[Strofa 1]

Splende in un mare di persone, la vedo sorridere

Qualcosa nel suo corpo ha attirato la mia attenzione e

Non riesco a distogliere lo sguardo

Oh, se ne va

Incontra sconosciuti come se niente fosse

Si comporta come se sapesse che sta nascondendo qualcosa, sì

Non riesco a distogliere lo sguardo, no

[Pre-Chorus]

It’s like I’ve seen her face before

I know, but I don’t know for sure

My friends ain’t with me anymore

Oh, I’ve gotta know

[Pre-Ritornello]

È come se avessi già visto la sua faccia

Lo so, ma non ne sono certo

I miei amici non sono più con me

Oh, devo sapere

[Chorus]

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Did she come on her own?

Seem so lost

So why does she keep on dancing

Dancing alone?

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Did she come on her own?

Seem so lost

So why does she keep on dancing

Dancing alone?

[Ritornello]

Perché balla da sola

Perché balla da sola

È venuta da sola?

Sembra così persa

Allora perché continua a ballare

Ballare da sola?

Perché balla da sola

Perché balla da sola

È venuta da sola?

Sembra così persa

Allora perché continua a ballare

Ballare da sola?





[Post-Chorus]

Why she dancing alone

Why she dancing alone

[Post-Ritornello]

Perché balla da sola

Perché balla da sola

[Verse 2]

She’s hiding, I’m looking for her everywhere

I’m trying to spot her like a pin drop in the silence, yeah

I can’t let her get away, no

Someone’s behind me

We go back to back and we’re colliding

Suddenly I turned around and right there

She’s staring back at me

[Strofa 2]

Si è nascosta, la sto cercando dappertutto

Sto cercando di individuarla come uno spillo che cade nel silenzio, sì

Non posso lasciarmela scappare, no

Qualcuno sta dietro di me

Torniamo indietro e ci scontriamo

Improvvisamente mi giro ed è proprio lì

Mi sta fissando

[Pre-Chorus]

It’s like I’ve seen her face before

I know, but I don’t know for sure

My friends ain’t with me anymore

Oh, I’ve gotta know





[Pre-Ritornello]

È come se avessi già visto la sua faccia

Lo so, ma non ne sono certo

I miei amici non sono più con me

Oh, devo sapere

[Chorus]

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Did she come on her own?

Seem so lost

So why does she keep on dancing

Dancing alone?

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Did she come on her own?

Seem so lost

So why does she keep on dancing

Dancing alone?

[Ritornello]

Perché balla da sola

Perché balla da sola

È venuta da sola?

Sembra così persa

Allora perché continua a ballare

Ballare da sola?

Perché balla da sola

Perché balla da sola

È venuta da sola?

Sembra così persa

Allora perché continua a ballare

Ballare da sola?

[Post-Chorus]

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

Why she dancing alone

[Post-Ritornello]

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola

Perché balla da sola