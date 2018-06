Bad Bunny – Estamos Bien: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Il 28 gennaio 2018, il cantautore reggaeton portoricano Bad Bunny, ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Estamos Bien, un interessante brano scritto dall’interprete e prodotto da Tainy & La Paciencia.

Dopo oltre un mese in cui l’artista è scomparso, anche dai social network, il 24enne Benito Antonio Martínez Ocasio torna con questa canzone, nella quale parla del suo lussuoso stile di vita, senza dare troppa importanza a quello che pensano le persone.

E’ sempre lui il regista del video ufficiale, un filmato amatoriale girato in occasione di una spensierata vacanza con gli amici. I fan si chiedono come stia il loro idolo? Dopo giorni non proprio belli, beh, lui sta benone!

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi che compongono il nuovo brano.

Estamos Bien traduzione (Download)

[Ritornello]

Stiamo bene (wuh), yeh

Con molte banconote da cento, sì

Non c’è niente di male, stiamo bene, stiamo tutti bene, ehi

Tutti i miei stanno bene, stiamo bene, ehi

Non ti preoccupare stiamo bene (wuh-uh), hey

Con molte banconote da cento, eh-huh

Non c’è niente di sbagliato, stiamo bene, stiamo tutti bene, hey (wuh)

Tutti i miei stanno bene, stiamo bene, ehi

[Strofa 1]

I soldi mi piovono addosso (ehi)

Semplice, diavolo, un acquazzone

Nel conto qualche zero

E abbiamo iniziato da zero, hey (hey-hey)

E io sono un tipo scortese, hey (hey)

Fan*ulo, sono sincero

E se domani morirò (prrr-prrr)

Sono già abituato ad essere sempre in cielo, hey (hey)

Volo sempre in privato

Sul collo ho il ghiaccio*

Spendo, spendo e non ho capelli

Tante putta*e e modelle

[Ritornello]

Stiamo bene (ehi, ehi)

Con molte banconote da cento (wuh-uh-uh)

Non c’è niente di sbagliato, stiamo bene, stiamo tutti bene, ehi

Tutti i miei stanno bene, stiamo bene, hey

[Ponte]

Oggi mi sono svegliato felice, oggi mi sono svegliato felice (heh-heh)

Anche se gira voce che parlino di me, hey (hey, hey)

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano, ehi, ehi

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano

Oggi mi sono svegliato felice, oggi mi sono svegliato felice

Anche se gira voce che parlino di me, hey (hey)

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano, ehi, ehi

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano, hey (yeh)

[Strofa 2]

Oggi sono senza pensieri, hey

Come un laureato che lancia la toga (hey)

Come uno spacciatore che conta banconote

La Mercedes in PR prende una buca, eh (oh, sì!)

Vivo come avevo sognato a diciassette anni, eh, eh

Colui che non ha ottenuto nulla è perché non fa nulla (eh)

Dimmi cosa ti aspetti tu, -u (uh)

Se qualcuno può sei tu (uhh)

Anche se a casa non è arrivata la luce

Grazie a Dio perché sono in salute, eh, eh (meno’ male)

La vita non ha ripetizione

Dopo che mami mi ha dato la benedizione, yeh

[Ritornello]

Non preoccuparti, stiamo bene (hey)

Con o senza banconote da cento (cento, cento)

Ma averle non è un male, quindi siamo a posto, stiamo bene, ehi

Tutti i miei stanno bene, stiamo bene, ehi

Non preoccuparti, stiamo bene, bene





[Conclusione]

(Oggi mi sono svegliato felice, oggi mi sono svegliato felice

Anche se gira voce che che parlino di me, hey

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano, ehi, ehi

Fan*ulo, che si fo**ano, che si fo**ano, ehi)

* quando i rapper dicono di avere ghiaccio sul collo, intendono collane con diamanti.