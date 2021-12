Ascolta la canzone “Ho ritrovato te” di Vasco Rossi. Dai anche un’occhiata al testo del singolo interpretato dal cantautore italiano.

Canzone uscita il 12 novembre 2021, “Ho ritrovato te” è interpretata dal famoso cantautore italiano Vasco Rossi, è una hit che sta avendo un enorme successo grazie ai tantissimi ammiratori che il cantante di Zocca possiede.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo. Secondo i fan di Rossi, il loro beniamino anche stavolta ha fatto a dir poco un capolavoro, in quanto le sue canzoni toccano sempre l’anima di chi le ascolta.

Il creatore di “Siamo Qui”, ci ha tenuto a specificare che il suo nuovo lavoro è totalmente innovativo, dichiarando testuali parole:

“L’album è in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, completamente diverso da quello che si sente in giro, dalle mode di oggi”.

Avevo ritrovato te testo, Vasco Rossi

Strofa 1

Avevo litigato con la vita, avevo litigato con me

Avevo fatto a pezzi il mondo

E avevo chiuso fuori anche te

Aveva perso senso tutto

E avevo chiuso fuori anche te

Avevo chiuso fuori anche te (x2)

Strofa 2

Avevo litigato con la vita, avevo litigato con me

Avevo fatto a pezzi il mondo

E avevo chiuso fuori anche te

Avevo litigato con il mondo, avevo litigato con me

Avevo fatto a pezzi tutto

E avevo fatto fuori anche te

Avevo fatto fuori anche te

E avevo chiuso fuori anche te

Bridge

Adesso che però

Ho solo nostalgia

Capisco che cos’ho

Rischiato di buttare via

Strofa 3 e conclusione

Avevo litigato con la vita, avevo litigato con me

Avevo fatto a pezzi il mondo

E avevo chiuso fuori anche te

Non ho fatto la pace con tutto, non ho fatto la pace con me

Non ho nemmeno rimesso a posto il mondo

Però

Ho ritrovato te (x7)

Ho ritrovato, ho ritrovato, ho ritrovato te

L’audio ufficiale della canzone di Vasco Rossi

Giordano Caforio