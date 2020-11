La colonna sonora de L’alligatore: le musiche e le canzoni della soundtrack + altri brani che si sentono nella serie tv Rai

L’Alligatore è una serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. La serie è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 18 novembre 2020, mentre da una settimana più tardi sul piccolo schermo su Rai 2. Nel cast, Valeria Solarino e Matteo Martari nei panni di Marco Buratti, detto l’Alligatore, ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere…

Rilasciata il 25 novembre 2020, la colonna sonora originale è opera di Teho Teardo, al secolo Mauro Teardo, musicista e compositore classe 1966 originario di Pordenone ma romano di adozione, noto anche per le molte colonne sonore per film e documentari. Nella soundtrack sono presenti un totale di nove tracce: sei strumentali e tre canzoni interpretate dall’emergente Susanna Buffa, cantante folk, musicista, giornalista, ricercatrice e divulgatrice in ambito di tradizioni musicali popolari del centro Italia.

L’alligatore tracklist (colonna sonora originale serie tv Rai 2020)

In limine Nervi tesi Non sapere la verità Will You Still Jeer? Train of Thought (feat. Susanna Buffa) My Model Man (feat. Susanna Buffa) Red Nizza (feat. Susanna Buffa) In Case we Become Necessary Each Rupture Consonant

Non c’è una vera e propria sigla iniziale, mentre la sigla finale è My Model Man ft. Susanna Buffa.

I titoli delle canzoni episodio per episodio [In quale scena-minuto vengono riprodotte?]

Canzoni Episodio 1 – Prima parte: La verità dell’Alligatore

Red Nizza feat. Susanna Buffa [Intorno al minuto 12:20; nel locale]

? [Nel finale viene suonata su un giradischi]

Episodio 1 – Seconda parte: La verità dell’Alligatore

? [Intorno al minuto 4]

[Intorno al minuto 4] ? [Nel finale viene suonato su un giradischi; stesso brano che ha chiuso la prima parte]

Episodio 2 – Prima parte: Il corriere colombiano

? [Ad inizio episodio, viene suonata un un locale]

[Ad inizio episodio, viene suonata un un locale] ? [Intorno al minuto 11]

[Intorno al minuto 11] ? [Intorno al minuto 22:30]

[Intorno al minuto 22:30] Mercante – La Inedita feat. Cacao Mental [Minuto 35]

Dangerous – Rigo [Intorno al minuto 41:20]

Episodio 2 – Seconda parte: Il corriere colombiano

Los Majaces No Tienen Cuevas – Santiago Felix Ji Smith [Intorno al minuto 10:20]

Red Nizza feat. Susanna Buffa [Intorno al minuto 21]

Train of Thought feat. Susanna Buffa [Intorno al minuto 39]

El Loro y la Lora – Cacao Mental [Intorno al minuto 46]

Episodio 3 – Prima parte: Il maestro di Nodi

? [Intorno al minuto 5]

[Intorno al minuto 5] ? [Intorno al minuto 32]

Episodio 3 – Seconda parte: Il maestro di Nodi

My Model Man feat. Susanna Buffa [Suonata in un locale ad inizio puntata]

? [Intorno al minuto 04:20]

Episodio 4 – Prima parte: Fine dei giochi

In aggiornamento

Episodio 4 – Seconda parte: Fine dei giochi

In aggiornamento

