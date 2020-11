Purple Disco Machine – Exotica feat. Mind Enterprises: il video del nuovo singolo disponibile in 3 versioni

Exotica è un singolo tutto da ballare del dj e produttore tedesco Purple Disco Machine, rilasciato il 27 novembre 2020 su Columbia Records, ad oltre sette mesi di distanza dall’ultima fortunatissima release. Il brano è disponibile in un EP contenente anche la versione Edit (quella più breve) e Club Mix.

Certo, questo pezzo non ha nulla a che vedere con Hypnotized, grande hit dell’artista classe 1980, andata fortissima principalmente in Italia, ed è sicuramente senta troppe pretese, anche perché in questo triste periodo di ballare non se ne parla, tuttavia è a parer mio interessante.

La canzone è frutto della collaborazione con Mind Enterprises, al secolo Andrea Tirone, ed è caratterizzata da un qualcosa che spazia tra l’electro disco anni ’80 ed i Daft Punk, mentre il testo è molto poco e ripetitivo, con ogni pezzo dance che si rispetti. Il video animato è stato diretto da ja-m-es.

Testo e traduzione di Exotica, Purple Disco Machine

Exotica

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Exotica

Exotica

E-X-O-T-I-C-A

Exotica

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)





Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

E-X-O-T-I-C-A

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

E-X-O-T-I-C-A

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco

Exotica





Exotica

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Exotica

Exotica

E-X-O-T-I-C-A

Exotica

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

E-X-O-T-I-C-A

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

E-X-O-T-I-C-A

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Discoteca

Exotica