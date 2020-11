CIMINI: ascolta il nuovo singolo Scuse

Scuse è il nuovo singolo scritto e interpretato dal cantautore calabrese Federico Cimini, rilasciato il 27 novembre 2020 su Garrincha Dischi: ascolta e leggi il testo del brano, prodotto da Enrico “Carota” Roberto (de Lo Stato Sociale) e Fabio Gargiulo.

Caratterizzata da un incisivo ritornello che sin dal primo ascolto entra nella testa dell’ascoltatore, questa interessante e coinvolgente canzone è un’irriverente fotografia dei nostri tempi. La copertina è opera di Noemi Vola.

Testo Scuse, CIMINI

Mi brucia la testa come l’Amazzonia

Sanremo da quest’anno è tutta un’altra storia

La musica di oggi mi fa solo pena

Aspetto solo che mi rubi la scena

Le feste di paese sono solo sagre

Ho preso un cellulare, ma lo pago a rate

I ristoranti pieni coi frigo vuoti

E i politici, sei tu che li voti

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

È una partita di pallone con le porte chiuse

Parto da Itaca in balcone e trovo i porti chiusi

Ho preso l’autostrada del Mediterraneo

Ho visto uno straniero baciare il rosario

Ho visto un prete lavorare in nero

Era un italiano, un italiano vero

Oggi la mitomania è la prima droga

Tutte le altre droghe sono solo moda

Le sfilate piene, i negozi vuoti

E gli haters sono tutti invidiosi





E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

È un mare nero, un mare nero pieno di meduse

Ho visto bene la tua faccia o è il filtro del computer?

La mia generazione è un genere passato

L’erotico mi piace, sono disperato

È il mondo del lavoro che è cambiato

Un cantante conta più di un laureato

Oggi i miei maestri sono tutti morti

Ascolto solo i gruppi che ci sono sciolti

Ho lasciato una ragazza e dopo ho pianto

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

Metti due dita sulla fronte, siamo tutti looser

Ho fatto uscire una canzone, ho preso solo accuse

Com’è che siete tutti migliori di me?

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

È un mare nero, un mare nero pieno di meduse

Non mi ricordo la tua faccia, è andata via la luce

Alla tua festa io ci vengo senza scuse

Sì, mi brucia la testa come l’Amazzonia

Ho visto sulla mappa e so dove si trova

La musica di oggi mi fa solo pena

L’ho già detto, ma nel frattempo è cambiata la scena

E adesso prendi in mano la tua situazione

A Ibiza per cercare la tua dimensione

Io te lo dico, amico

Non ho capito tra i problemi dove sta la soluzione





Salviamo gli animali, ti associ

Hanno pestato un gay, ti dissoci

Lasci la merda del tuo cane in giro

E ti lamenti che c’è il pieno di froci

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

Almeno salvati la vita, che hai le idee confuse

Con la tua storia tra le dita e la memoria chiusa

E non ricordi i nomi, cose, animali e città

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

Metti due dita sulla fronte, siamo tutti loser

Hai detto “grassa” a una ragazza e non le chiedi “scusa”

Com’è che siete tutti migliori di me?

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

E non ci sono scuse, e non ci sono scuse

E un litorale pieno di meduse

Porto sicuro con le porte chiuse

E se vuoi sali a casa mia

Ma non capisci l’ironia?

Ti ho visto bene nel computer

Metti due dita che sei un looser

E sono tutti più bravi di me

Yutti più bravi di te

Tutti più migliori di me