Ruggero Pasquarelli: ascolta e guarda il video del singolo Puede (testo e traduzione)

Testo Puede – Ruggero Pasquarelli

[Strofa 1]

Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de tí, hmm

Puede que me culpes por errores que yo nunca cometí, hmm-hmm

Puede que ya no sientas con otro

Mariposas por toda la piel

Puede que nunca borres mis fotos

Aunque estés con él

[Ritornello]

O puede que sí

Y sólo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas aunque no sea cierto

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (Así)

Pero me niego, no voy a aceptarlo (No, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que sólo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

Woah, oh, oh, oh

[Strofa 2]

Ya sé, ya sé que mi actitud no e’ la correcta

Pero tengo mil preguntas sin una respuesta

Que hice mal, dame una señal

Déjame saber si existe un plan después de ti

Porque te juro que yo no lo entiendo

No me enteré que te estaba perdiendo (No)

Yo te miraba y no te estaba viendo

Woah, oh, oh

[Ritornello]

O puede que sí

Y sólo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas aunque no sea cierto

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (Así)

Pero me niego, no voy a aceptarlo (No, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que sólo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

Woah, oh, oh, oh

Y que no te extraño

Woah, oh, oh, oh

[Ponte]

Puede que ya no sientas con otro

Mariposas por toda la piel

Puede que nunca borres mis fotos

Aunque estés con él

[Ritornello]

O puede que sí

Y sólo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas aunque no sea cierto

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (Así)

Pero me niego, no voy a aceptarlo (No, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que sólo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

Woah, oh, oh, oh

Y que no te extraño

Woah, oh, oh, oh





La traduzione di Puede





[Strofa 1]

Forse non riuscirai mai a innamorarti come ho fatto io con te, hmm

Potete dare la colpa a me per gli errori che non ho mai commesso hmm-hmm

Potresti non sentirti più con un altro

Farfalle su tutta la pelle

Magari non cancellerai le mie foto

Anche se stai con lui

[Ritornello]

O forse si

E sono solo io a credere alla storia

Che ti manco anche se non è così

So che te ne sei andata, ma mento a me stesso

Ma mento a me stesso

So che è così (così)

Ma mi rifiuto, non lo accetterò (No, no, no)

E ammetto che questo mi fa male

Voglio pensare che mi hai solo mentito

Che non te ne sei mai andata e che non mi manchi

Woah, oh, oh, oh

[Strofa 2]

Lo so, so che il mio atteggiamento non è quello giusto

Ma ho mille domande senza risposta

Cosa ho fatto di sbagliato, dammi un segnale

Fammi sapere se esiste un progetto dopo di te

Perché ti giuro che non capisco

Non capivo che ti stavo perdendo (No)

Ti guardavo e non ti vedevo

Woah, oh, oh

[Ritornello]

O forse si

E sono solo io a credere alla storia

Che ti manco anche se non è così

So che te ne sei andata, ma mento a me stesso

Ma mento a me stesso

So che è così (così)

Ma mi rifiuto, non lo accetterò (No, no, no)

E ammetto che questo mi fa male

Voglio pensare che mi hai solo mentito

Che non te ne sei mai andata e che non mi manchi

Woah, oh, oh, oh

E che non mi manchi

Woah, oh, oh, oh

[Ponte]

Potresti non sentirti più con un altro

Farfalle su tutta la pelle

Magari non cancellerai le mie foto

Anche se stai con lui





[Ritornello]

O forse si

E sono solo io a credere alla storia

Che ti manco anche se non è così

So che te ne sei andata, ma mento a me stesso

Ma mento a me stesso

So che è così (così)

Ma mi rifiuto, non lo accetterò (No, no, no)

E ammetto che questo mi fa male

Voglio pensare che mi hai solo mentito

Che non te ne sei mai andata e che non mi manchi

Woah, oh, oh, oh

E che non mi manchi

Woah, oh, oh, oh

Informazioni su sulla canzone di Ruggero Pasquarelli, Puede

Puede è il titolo del quarto brano in carriera dell’attore e cantante abruzzese Ruggero Pasquarelli, noto principalmente per aver partecipato a Violetta e Soy Luna. Il singolo è disponibile dall’8 luglio 2020 su Sony Music.

Dopo “Probablemente”, “No Te Voy A Fallar” e “Apenas Son Las 12” (ft. MYA), l’artista classe ’93 di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, torna con questa contagiosa canzone, che sta entusiasmando non poco le numerose fan e non solo.

Scritto con la collaborazione di Joel Iglesias & Andy Clay e prodotto da Mateo Rodo & Nico Cotton, questo coinvolgente pezzo racconta delusioni di cuore, un amore che non sembra corrisposto, a causa del fatto che questa ragazza è già impegnata con un altro.

Audio e Video