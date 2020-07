Lele Blade – Prohibido: audio e testo della nuova canzone

E’ un Lele Blade che con un testo in napoletano e un pizzico di spagnolo, racconta un amore proibito, quello che sentiamo in Prohibido, gradevole singolo disponibile ovunque da venerdì 17 luglio 2020 su Virgin Records.

Il rapper napoletano Alessandro Arena, alias Lele Blade, torna con questa contagiosa canzone (ascoltala), una potenziale hit dell’estate scritta di suo pugno e prodotta da Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro. In passato, i due artisti partenopei hanno collaborato in diverse occasioni, come in Loco e in Vamos pa la Banca, tag del produttore.

Come detto in apertura, il brano, che originariamente sarebbe dovuto intitolarsi Amor Prohibido, parla di una storia tra due amanti ma tra di loro questo amore non può nascere, non sa da fare, in special modo perché lei, letteralmente cotta del protagonista, è già impegnata con un altro. Il tutto viene raccontato attraverso calienti rime in napoletano e spagnolo, del resto per Lele questa lingua non è affatto un problema, visto che la sua compagna è sudamericana e con lei parla spesso in spagnolo.

Testo Prohibido di Lele Blade

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione

[Intro]

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

[Pre-Ritornello]

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Ritornello]

Este amor es prohibido (ah-ah)

si este amor es prohibido (ah-ah)

quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Post-Ritornello]

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido

Ma lo so a te piace el peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.

[Strofa 1]

Yeh

Parlamm e nott

Cuntatt fake

Te sient in colp pecché nun o può lassà

Ce pienz tropp

cu mme vaje sott

tu vieni ô stess orario tant o post o saje già

Quanta buscie ca o ric ogni sera

chell ca facimmo nun o raccunti a nisciun

A colpa nun è a nosta, succere

E quann stamm nziem nuje turnamm criatur

Tu ce staje male ma nun ne vale a pen

t staje spugliann già ini ô corrido

Solo dint o liett dici ca me vuò ben

fore a chella stanza ognuno a vita soja

[Pre-Ritornello]

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Ritornello]

Este amor es prohibido (ah-ah)

si este amor es prohibido (ah-ah)

quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Post-Ritornello]

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido

Ma lo so a te piace el peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.

[Strofa 2]

Mo so quasi du mis ca nun te sent

Tu vuò cagnà vita nun ll’ero capit

Perdimmoce pe sempe, pò essere che serve

L’ammore è na cundanna e nuje simm l’esempi

N’ata storia, n’atu gir, nun me fid

Nun era nient e serio, tu nun me crerive

Nun vann nziem capa e core

Sta vota hann vinciut lor

Nun era nient e serio, tu nun me credive

Te guardavo rind all’uocchie e po redive

Arrop e te e te ij nun m’annammor

Forse me staje cercann ancor





[Pre-Ritornello]

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Ritornello]

Este amor es prohibido (ah-ah)

si este amor es prohibido (ah-ah)

quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà

ma staje cu iss e nun o ppuò fà

vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià

chello ca iss nun te pò dà

[Post-Ritornello]

Este amor es prohibido

Este amor es prohibido

Ma lo so a te piace el peligro

Este amor es prohibido

No tiene sentido.





La traduzione di Prohibido

[Pre-Ritornello]

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti

[Ritornello]

Quest’amore è proibito

Sì quest’amore è proibito

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti

[Post-Ritornello]

Quest’amore è proibito

Quest’amore è proibito

Ma lo so a te piace il pericolo

Quest’amore è proibito

Non ha alcun senso

[Strofa 1]

Parliamo di notte

contatti fake

Ti senti in colpa perché non puoi lasciarlo

Ci pensi troppo

Con me vai sotto

Tu vieni allo stesso orario, tanto il posto lo sai già

Quante bugie che dici ogni sera

Quello che facciamo non lo racconti a nessuno

La colpa non è nostra, succede

E quando stiamo insieme noi torniamo bambini

Tu ci resti male ma non ne vale la pena

Ti stai già spogliando nel corridoio

Solo nel letto dici che mi vuoi bene

Fuori a quella stanza ognuno per la sua strada

[Pre-Ritornello]

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti

[Ritornello]

Quest’amore è proibito

Sì quest’amore è proibito

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti





[Post-Ritornello]

Quest’amore è proibito

Quest’amore è proibito

Ma lo so a te piace il pericolo

Quest’amore è proibito

Non ha alcun senso

[Strofa 2]

Ora sono quasi due mesi che non ti sento

Tu vuoi cambiare vita, non l’avevo capito

Perdiamoci per sempre, può darsi che serve

L’amore è una condanna e noi siamo l’esempio

Un’altra storia, un altro giro, non mi fido

Non era nulla di serio, tu non mi credevi

testa e cuore non vanno insieme

Questa volta hanno vinto loro

Non era niente di serio e tu non mi credevi

Ti guardavo negli occhi e poi ridevi

Dopo di te non mi innamoro

Forse mi stai cercando ancora

[Pre-Ritornello]

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti

[Ritornello]

Quest’amore è proibito

Sì quest’amore è proibito

Quando senti la mia voce vai fuori di testa e vorresti chiamarmi

Ma stai con lui e non lo puoi fare

vuoi stare con me un paio d’ore solo per prenderti

quello che lui non può darti

[Post-Ritornello]

Quest’amore è proibito

Quest’amore è proibito

Ma lo so a te piace il pericolo

Quest’amore è proibito

Non ha alcun senso

Ascolta su: