Alessio Bernabei – Trinidad: ascolta il nuovo singolo

Anche il cantautore laziale Alessio Bernabei prova a lanciare il suo tormentone estivo battezzato Trinidad, una orecchiabile canzone disponibile dal 17 luglio 2020.

Leggi il testo e ascolta il coinvolgente e contagioso brano, scritto insieme ad Mario Fanizzi, Emanuele Lovito e Alex Vella. Oltre a essere una meravigliosa isola, Trinidad è anche inteso come il nome di una donna.

La traccia è nata durante le durissime settimane di quarantena, quando l’artista e il suo team immaginavano una normalità smarrita, per far posto a una situazione veramente surreale, quasi come fosse un film. Il brano racconta proprio quella normalità che oggi è tornata quasi per intero, giorni di vita spensierati e amori e passioni che sbocciano.

Testo Trinidad – Alessio Bernabei

[Strofa 1]

C’è… una brezza che soffia all’hotel

il vento che si fa strumento

e che romperà il silenzio

è… più forte anche di me e di te

fa cadere tutto ciò che ho detto

come stelle a San Lorenzo

[Pre-Ritornello]

La macchina che va

quasi fosse lei a guidare

scorre la città

dietro ad un tramonto

se fosse l’ultima

l’ultima canzone al mondo

l’ultima notte al tuo fianco

io e tu





[Ritornello]

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

una notte non lo sa ancora

Trinidad

[Strofa 2]

Noi… con la musica alta e il deejay

scusami, cosa mi hai chiesto?

Se non gridi non ti sento

poi… i tuoi occhi che incrociano i miei

in questo preciso momento

ti bacio e non ci penso

[Pre-Ritornello]

Tu sorridi un po’

dentro il tuo vestito bianco

balli e io non so

se restare fermo

se fosse l’ultima

l’ultima canzone al mondo

l’ultima notte al tuo fianco

io e tu

[Ritornello]

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

una notte non lo sa ancora

Trinidad





[Ponte]

Trinidad

la notte non lo sa

la notte non lo sa che c’è

Trinidad

la notte non lo sa

cosa succederà tra me e te

bellissima

[Outro]

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

ma la notte non lo sa… ancora





