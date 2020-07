Dola – Non Si Esce Vivi feat. Coez & Frenetik&Orang3: ascolta il nuovo singolo

Il cantautore laziale Aldo Iacobelli, in arte Dola, e il collega campano Coez, hanno unito lefoze in Non Si Esce Vivi, interessante singolo prodotto da Frenetik&Orang3, rilasciato il 17 luglio 2020 su Undamento.

Scritta a quattro mani dagli interpreti, la gradevole canzone (il testo e l’audio) è nata in maniera spontanea e naturale in una sessione di scrittura organizzata a Roma negli studi di Daniele Mungai e Daniele Dezi, artisticamente conosciuti come Frenetik&Orang3.

In questa release, gli artisti raccontano la solitudine e il dolore scaturito dalla fine di una relazione…

Non Si Esce Vivi testo

[Strofa 1]

Mi tieni in pugno come una bottiglia

che mentre bevi cola sulla maglia

tra di noi non si sa mai bene chi sbaglia

mi mandi in terapia

non riesco a stare sul divano

dove ho detto che ti amo

eppure se l’ho detto piano

non era una bugia.

[Pre-Ritornello]

Cerco a casa mia

un’anestesia

fra le medicine vuote com’è

ce n’è una che parla di te?

chiamala follia

chiama la polizia

non ho voglia più di uscire di testa

non ho voglia più di uscire da te.

[Ritornello]

Non si esce vivi da qui

tu mi fermi con le mani

se ti tiro le parole contro mentre piangi

non si esce vivi da qui

io che cerco le tue mani

dove vai? E dai, rimani almeno un’ora ancora.





[Strofa 2]

Tratto in salita dopo una bottiglia

rivedo la mia vita come un biliardo

tipo, non so giocare, perdo un miliardo

con la faccia di chi non se la piglia

non so nemmeno se è finita

io che cerco sempre un’uscita

e anche se ho ancora le mie dita

non trovo la maniglia.

[Pre-Ritornello]

Cerco a casa mia

un’anestesia

fra le medicine vuote com’è

ce n’è una che parla di te?

chiamala follia

chiama la polizia

non ho voglia più di uscire di testa

non ho voglia più di uscire da te.

[Ritornello]

Non si esce vivi da qui

tu mi fermi con le mani

se ti tiro le parole contro mentre piangi

non si esce vivi da qui

io che cerco le tue mani

dove vai? E dai, rimani almeno un’ora ancora.

[Ponte]

Fossi te non so se mi fiderei di me

non chiedere se non vuoi risposte stupide

che dopo il dolce ci rimane l’amaro

non si esce vivi

fossi te non so se mi fiderei di me

non chiedere se non vuoi risposte stupide

che dopo il dolce ci rimane l’amaro

non si esce vivi.

[Ritornello]

Non si esce vivi da qui

tu mi fermi con le mani

se ti tiro le parole contro mentre piangi

non si esce vivi da qui

io che cerco le tue mani

dove vai? E dai, rimani almeno un’ora ancora

Non si esce vivi da qui

tu mi fermi con le mani

se ti tiro le parole contro mentre piangi

non si esce vivi da qui

io che cerco le tue mani

dove vai? E dai, rimani almeno un’ora ancora

[Outro]

Nananana





