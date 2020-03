Pretty Solero – Carabinieri: audio e testo del singolo

Carabinieri è un singolo del rapper e cantautore romano Sean Michael Loria, meglio conosciuto come Pretty Solero, pubblicato il 20 marzo 2020 via Island Records / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questa bella canzone tra il pop, l’indie e il rap, scritta dall’interprete con la collaborazione G Ferrari, al secolo Guido Rossi, e Giovanni Zaralli, in arte Zafa. Il brano arriva dopo il successo di Neve, rilasciato il 22 novembre 2019.

Carabinieri Pretty Solero Testo

Download su: Amazon – iTunes

E non vedo più il sole

La tua nuvola lo copre

Eri scoperta a gennaio

Con quel freddo a Capodanno

Al mio compleanno ridevamo

In dieci stretti sul divano

Scusa se sono ubriaco

Un’altra birra e ce ne andiamo

E non m’importa più niente di te

O forse mi sembri tutto perché





È con i carabinieri, ah-ah

Tutti i casini che ho fatto ieri, ah

E oggi sembriamo scemi ma

Almeno siamo vivi

Meglio così

Ora la notte odora di niente

Tu hai in seno una serpe

Al collo hai i miei baci

I miei jeans strappati

Il vento e i suoi tagli

Ce ne siamo andati

E non lo sai quanto mi piaci (ehi)

La città delle rose e le lame

Qui un po’ tutti si fanno del male, eh

Ti porto a Ostia, c’è il mare

Le maree, i ponti e le strade

Tutti i colori carnevale

Sei l’unica che mi distrae, eh

Non mi importa niente di te

O forse sei tutto per me





È con i carabinieri, ah-ah

Tutti i casini che ho fatto ieri, ah

E oggi sembriamo scemi ma

Almeno siamo vivi

Meglio così

È con i carabinieri, ah-ah

Tutti casini che ho fatto ieri, ah

E oggi sembriamo scemi ma

Almeno siamo vivi

Meglio così





Ascolta su: