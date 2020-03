Dile – America: audio e testo del singolo

Il testo e l’audio di America, singolo dell’emergente cantautore abruzzese Francesco Di Lello, in arte dile, uscito il 20 marzo 2020 via OSA / Artist First.

In quest’occasione, Francesco canta di aver trovato l’America, che come si può già evincere dalla copertina, corrisponde alla schiena della persona che ama, anche se questo rapporto sembra aver vissuto momenti migliori.

Questa coinvolgente canzone, è la sesta nella carriera di questo interessante artista ed arriva dopo Perdersi, Rewind, Giganti, finoallesette e La Verità.

Dile – America testo

Download su: Amazon – iTunes

Lo sai

che anche stasera

ho lasciato il cuore in macchina

chissenefrega

lo sai

che sulla tua schiena

ho trovato l’America.

ci ho trovato l’America





Ci ritroviamo a fare finta che non sia così…

complicato fingere che nonostante tutto sono ancora qui…

senza fiato e tu non ci sei, tu non ci sei qui

stanotte prendimi così, stanotte prendimi così

stanotte prendimi così

Lo sai

ne è valsa la pena

di sbagliare strada apposta anche stasera

ma dai

non fare la scema

lasciamo tutto com’era

lasciamo tutto com’era

Ci ritroviamo a fare finta che non sia così…

complicato fingere che nonostante tutto sono ancora qui…

senza fiato e tu non ci sei, tu non ci sei qui

stanotte prendimi così, stanotte prendimi così

stanotte prendimi così

stanotte

troveremo le risposte

senza fare a botte

dentro un altro cocktail

smaltiremo poi le sbronze

con le teste rotte

cani nella notte





e tu non ci sei, tu non ci sei qui

stanotte prendimi così, stanotte prendimi così

stanotte

e tu non ci sei, tu non ci sei qui

stanotte prendimi così, stanotte prendimi così

stanotte prendimi così





Ascolta su: