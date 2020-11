Anna Pepe: ascolta il nuovo singolo Fast (con testo)

Anna Pepe canta di voler fare la trap (anche se non per tutta la vita) nel nuovo singolo Fast, rilasciato giovedì 5 novembre 2020 per Virgin Records e in radio dal giorno dopo: ascolta e leggi il testo di questo nuovo brano dell’astro nascente del rap italiano.

Dopo aver sbalordito tutti con la hit Bando certificata Platino, che le ha fatto fare un nome anche fuori dai confini nazionali, e dopo le prestigiose collaborazione con colleghi del calibro di Ghali, Madman, Gemitaiz, Guè Pequeno, Boro Boro, Mambolosco e la Dark Polo Gang, la giovane rapper classe 2003 rende disponibile questa nuova canzone prodotta dal romano Nicolò Pucciarmati, meglio conosciuto come Young Miles, caratterizzata da differenti sonorità e contenuti, a testimonianza del fatto che Anna non ha paura di mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.

In questa release piuttosto personale, la Pepe e canta di aver realizzato il sogno di fare la trap, concerti, girare le città, soldi che di certo non mancano, ripensando a un passato non proprio felice e una famiglia piuttosto assente. Anche se è ben consapevole che tutte queste cose positive potrebbero non durare per sempre, Anna vuole godersi il momento e come da titolo, correre “Fast”.

Testo Fast – Anna

[Producer tag]

Young Miles





[Rit.]

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast, correre fast

[1a Strofa]

Mi son ripromessa di correre forte, mo’ guarda, ci stiamo vincendo

Cos’hanno in comune l’amore e la morte? Giuro che ci sta distruggendo

Ma me lo sentivo che poi sarebbe andata meglio

Di giorno dormo, notte sveglia

Di giorno è vero, non mi apprezzo

Ma te cosa vuoi fo**ere me?

Sapessi quello che ho passato

Perché una famiglia unita ed un posto per piangere non c’è mai stato

E come lean ‘sto successo ti mira alla testa

E mollami, che è successo? Ti sento diversa

Lui vuole stare con me, non ho tempo

Mi dice: “sei sempre occupata”

Sai che per stare con te non rallento

Andiamo insieme alla sfilata e

[Rit.]

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast, correre fast





[2a Strofa]

Completo Moschino, protegge dai demoni

I più forti, i più deboli

E come bambini, i problemi li eviti

Fino a che non li eviti

Cosa stai dicendo? Non stai interessando

Riprova il prossimo anno

Mi dai fastidio quando dici “Bando”

Non piangere, sto scherzando

Non voglio pain nella Plein

Sta kali mi tira su

Completo Vetements, Anna eleganza, l’avresti mai detto tu?

Ti sorrido se passo sul Benz, ma ancora corre, vi meritate

Lui vuole stare con me e non con te

Sembrate solo sfigate

[Rit.]

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast

Anche se non è per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita-a

Ma di correre fast, correre fast

[Conclusione]

Per tutta la vita-a

Voglio fare la trap, fare concerti, girare le città-à

Sai che ho alzato i cachet, non solo ‘sti chain, oro sulle dita-a

Li divido col frè, no, non è il momento di farla finita

Ma di correre fast, correre fast