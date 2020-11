Ascolta Hollywood di Sfera Ebbasta, prodotta da Diplo (testo)

In Hollywood, il rapper Sfera Ebbasta collabora niente poco di meno che con Thomas Wesley Pentz, meglio conosciuto come Diplo, che insieme a Aryay, ha prodotto questa traccia, la numero cinque inserita nel terzo album in studio Famoso, uscito il 20 novembre 2020, a poco meno di tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica Rockstar.

Ho parlato di diverse canzoni racchiuse nel terzo disco di Sfera e non me ne voglia Diplo, ma avevo dimenticato che in una traccia, quella in oggetto, ha messo il suo zampino proprio il famosissimo disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense, il fondatore (insieme al collega Switch) dei Major Lazer, l’artista che nel 2013 formò insieme a un certo Skrillex il duo Jack Ü, che diede ai due artisti non poche soddisfazioni, basti pensare che 2016, la coppia vinse ben 2 Grammy Awards nelle categorie “Best Dance Album” con il disco “Skrillex and Diplo present Jack Ü” e “Best Dance Recording” per Where Are Ü Now con Justin Bieber. Facendo un passo indietro, nel 2013 è stato in nomination ai Grammy Award nella categoria “Non-Classical Producer of the Year” grazie al brano Elastic Heart, interpretato da Sia Furler e The Weeknd per la soundtrack del film “Hunger Games: La ragazza di fuoco”. Ma in carriera, Diplo ha collaborato con artisti del calibro di Drake, MØ, Ellie Goulding, Ariana Grande, con i Jonas Brothers e Travis Scott, solo per citarne alcuni.

In questa terza era discografica, il nostro amato rapper ha avuto l’onore di lavorare anche con questa star, senza dimenticare i vari J Balvin, Steve Aoki, Offset, Future, Gué Pequeno e Marracash, non è un caso che il titolo scelto per l’album sia Famoso, una fama come quella delle star di Hollywood, una celebrità che Gionata ha ormai raggiunto e consolidato e che canta anche in questa traccia, alla faccia di chi lo invidia e fa brutti pensieri sul suo conto.

Testo Hollywood di Sfera Ebbasta

[1a Strofa]

La mia ex mi scrive

Mi dice che le manco da morire

Quando stavamo insieme non faceva che dire:

“Questa relazione ormai è arrivata alla fine”, ehi

Okay, non me ne rendo conto

Okay, okay, so che ho la faccia da stron*o

Non è facile essere famoso

Perché quando ce la fai, li hai tutti contro

Stesso lifestyle

Ora che tutta ‘sta gente guarda

Ora che tutta ‘sta gente invidia

E quando il cu*o brucia

Spesso la bocca sparla, ahia





[Pre-Rit.]

Eh-eh-eh-eh

Volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anche il perché, eh-eh-eh-eh

Perché non mi interessa più di quello che pensi te, no

[Rit.]

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito, uh

[2a Strofa]

Avrei voluto fare il rock come i Red Hot

Bere solo Jack Daniel’s, mangiare hot dog

L’auto senza tetto è drop-top, Rolex drip drop

Rapper senza tetto, flop, flop, vendi pop-corn, oh, no

Lo so, tutti hanno sempre qualcosa da dire

Ma poi non tutti sempre son pronti a capire

E qua vivi o sopravvivi mentre prendi da bere

Puoi essere una stella o guardare le stelle cadere quaggiù (Quaggiù, quaggiù)

Dove non ci sono eroi e ci sei solo tu (Solo tu, solo tu)

Ed è solo un altro stupido giorno ad Hollywood





[Pre-Rit. Sfera, Diplo]

Eh-eh-eh-eh

Volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anche il perché, eh-eh-eh-eh

Perché non mi interessa più di quello che pensi te, no

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu (guarda che cielo blu)

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più (Non ce li ho più)

Braccio fuori dal finestrino-no-no-no-no-no-no (One, two, three, four)

[Rit.]

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito, uh

[Outro] (x4)

Hollywood, Hollywood (Hollywood)