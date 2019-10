Pitbull & Ne-Yo – Me Quedaré Contigo feat. Lenier & El Micha: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Me Quedaré Contigo, decima traccia nell’undicesimo album in studio di Pitbull, Libertad 548, uscito il 27 settembre 2019.

Nel disco, la cui copertina è una foto del padre Armando Sr. e il cui titolo rappresenta la quantità di persone il padre portò alla libertà nel 1980 nell’esodo di Mariel (il rapper nacque pochi mesi più tardi), sono racchiuse tredici tracce inedite e diversi ospiti quali Lil Jon, Wisin & Yandel, Yomil, El Dany, Daddy Yankee, Natti Natasha Tito ”El Bambino”, Guru Randhawa, Ludacris, Prince Royce, Becky G, Blake Shelton, El Chacal, Papayo, Sky Monroe, Chesca, IAmChino e il cantante, compositore, produttore discografico, ballerino Ne-Yo, Lenier & El Micha, con i quali collabora in questo bel pezzo, uno dei più contagiosi del disco, nel quale gli artisti, in special modo Ne-Yo, il cubano El Micha e Lenier, esprimono amore incondizionato nei confronti di una persona a dir poco speciale. Il brano in questione è un rifacimento del singolo omonimo El Micha e Lenier, uscito l’8 giugno 2018.

Pitbull & Ne-Yo Me Quedaré Contigo feat. Lenier & El Micha Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Mr. Worldwide

Lenier

El Micha

Ne-Yo

(History in the making)

(Si fa la storia)

[Ne-Yo]

If I get to choose who I’m going to give this good live to

Who I’m gon’ ride with win or lose

No hesitation, I choose you

‘Cause your like a light when I’m in the dark

My serenity when the drama starts

Permanent president of my heart

Baby, baby, you are

Se potessi scegliere a chi dare questo bel live

Con chi andrò a vincere o perdere

Senza esitazione, scelgo te

Perché sei come una luce quando brancolo nel buio

La mia serenità quando le cose iniziano a farsi drammatiche

Presidentessa permanente del mio cuore

Piccola, piccola, sei tu

[Ne-Yo]

Me quedaré contigo

Voy a robarle todas las flechas a cupido

Y te daré mi corazón con un motivo

Que solo por tu amor

Yo sigo vivo (Yo sigo vivo)

Yo sigo vivo

Resterò con te

Rubero’ tutte le frecce di Cupido

E ti darò il mio cuore con un movente

Solo grazie al tuo amore

Sono ancora vivo (sono ancora vivo)

Sono ancora vivo

[Pitbull]

I live a life that movies are made of

But nothin’ ’bout me is Hollywood

Baby, you know how we roll

Baby, you know what they do

Baby, you know how it goes

Cojelo con take it easy

Baby, let’s take it slow

Vivo una vita come nei film

Ma niente di me ha a che fare con Hollywood

Baby, sai che è così che si fa

Baby, sai cosa fanno

Baby, sai come vanno le cose

Fai con calma

Baby, andiamoci piano

[Pitbull]

Mi amor, mi vida es complicada

La fama

El poder

Dinero

Mujeres

El chisme

El alcohol

La hierba

Pero yo sigo enfocado

El león de la selva

Amore mio, la mia vita è complicata

La fama

Il potere

Soldi

Donne

Gossip

L’alcool

L’erba

Ma sono ancora concentrato

Il leone della foresta





[Pitbull & (Ne-Yo)]

Gracias a ti (Thank you)

Por tu apoyo (Thank you)

Por tu amor, thank you for staying loyal

Yo te lo doy todo

Hasta la vida que yo vivo

Para quedarme contigo

Grazie a te (grazie)

Per il tuo sostegno (grazie)

Per il tuo amore, grazie per il tuo rimanere fedele

Io ti do tutto

Fino alla morte

Per stare con te

[Ne-Yo]

Me quedaré contigo

Voy a robarle todas las flechas a cupido

Y te daré mi corazón con un motivo

Que solo por tu amor

Yo sigo vivo (Yo sigo vivo)

(Yo sigo vivo) Yo sigo vivo

Resterò con te

Rubero’ tutte le frecce di Cupido

E ti darò il mio cuore con un movente

Solo grazie al tuo amore

Sono ancora vivo (sono ancora vivo)

(sono ancora vivo) sono ancora vivo

[El Micha]

Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo

Porque tengo mis motivos si, pa’ quedarme fijo

Contigo quiero el anillo

Contigo quiero los hijos

Los momentos que vivimos ni borrando los olvido

Yo lo único que pido es que siempre duermas conmigo

Y que en los momentos de frío, seas mi mejor abrigo

Yo nunca me quitaré aunque me celes y me pelees

Y aunque te hablen mal de mi yo te pido que no me dejes, si yo

Soy jardinero y te cuido como una flor

No soy perfecto y contigo soy el mejor

No me dejes solo sin tus besos por favor

Porque yo

Resterò con te perché con te mi sento vivo

Perché ho le mie ragioni sì, per restare determinato

Voglio scambiarmi l’anello con te

Voglio fare figli con te

I momenti che viviamo sono incancellabili

L’unica cosa che chiedo è che tu dorma sempre accanto a me

E che nei momenti freddi, tu sia il mio miglior cappotto

Non lo toglierò mai anche se sei gelosa e mi sorvegli

E anche se ti parlano male di me, ti chiedo di non lasciarmi, se io

Fossi un giardiniere e mi prendo cura di te come se tu fossi un fiore

Non sono perfetto e con te sono il migliore

Non lasciarmi solo senza i tuoi baci, per favore

Perché io

[Ne-Yo]

Me quedaré contigo

Voy a robarle todas las flechas a cupido

Y te daré mi corazón con un motivo

Que solo por tu amor

Yo sigo vivo (Yo sigo vivo)

Resterò con te

Rubero’ tutte le frecce di Cupido

E ti darò il mio cuore con un movente

Solo grazie al tuo amore

Sono ancora vivo (sono ancora vivo)





[Lenier]

Si me dieran a escoger

No sabría qué decir

Pero ojalá que seas tu

Ay, solamente tu

La que siempre está ahí cuando más necesito

La que me regala momentos bonitos

Me esta robando toda la confianza, poquito a poquito

Se mi avessero dato una scelta

Non saprei cosa dire

Ma spero che sia tu

Oh, solo tu

Quella che c’è sempre quando ne ho più bisogno

Quella che mi regala bellissimi momenti

Che mi ruba tutta la fiducia, poco alla volta

[Ne-Yo]

Me quedaré contigo

Voy a robarle todas las flechas a cupido

Y te daré mi corazón con un motivo

Que solo por tu amor

Yo sigo vivo

(Yo sigo vivo) Yo sigo vivo

Resterò con te

Rubero’ tutte le frecce di Cupido

E ti darò il mio cuore con un movente

Solo grazie al tuo amore

Sono ancora vivo

(Sono ancora vivo) Sono ancora vivo





Ascolta su: