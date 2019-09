Shaed – Trampoline feat Zayn: audio, lyric video testo e traduzione del remix

Il trio indie pop statunitense Shaed e Zayn Malik duettano sulle note di Trampoline, una sorta di remix della hit rilasciata il 18 maggio 2018 e certificata Oro in Canada e negli Stati Uniti. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questa pezzo.

Dal 26 settembre è disponibile ovunque la nuova versione della bella canzone del trio formato da Chelsea Lee, Max e Spencer Ernst, in un emozionante duetto con il cantautore britannico, ex One Direction, che con la fama che ha in Europa, potrebbe donare nuova linfa a questo gradevole brano, certificato Oro in Canada e negli Stati Uniti. La canzone racconta i sogni che il protagonista fa, nei quali salta da un trampolino e…

In occasione di un’intervista rilasciata a Pop Dust, il gruppo ha detto “Volevano raccontare una storia incentrata sull’idea di “The Upside Down” (Il sottosopra, ottavo e ultimo episodio della prima stagione della serie Stranger Things) e volevano che la trama fosse simile a quella di Alice nel paese delle meraviglie“.

Trampoline Testo e Traduzione – Shaed e Zayn

[Intro]

Dreams, dreams, dreams

Sogni, sogni, sogni

[Verse 1]

I’ve been havin’ dreams

Jumpin’ on a trampoline

Flippin’ in the air

I never land just float there

As I’m looking up (As I’m looking up)

Suddenly the sky erupts (Sky erupts, sky erupts)

Flames alight the trees

Spread to fallin’ leaves

Now they’re right upon me

Sto facendo dei sogni

In cui salto da un trampolino

Volo per aria

Non atterro mai, fluttuo solamente

Mentre guardo in alto

Improvvisamente il cielo scoppia

Le fiamme bruciano gli alberi

Le foglie che cadono si spargono ovunque

Ora sono addosso a me





[Chorus]

Wait, if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dyin’

I never feel so loved

[Ritornello]

Aspetta, se prendo fuoco

Come faccio ad essere così pazzamente innamorata?

Quando sogno di morire

Non mi sento mai così amata

[Verse 2]

I’ve been havin’ dreams (Ah)

Splashin’ in a summer stream (Ah)

Trip and I fall in (Ah)

I wanted it to happen (Ah, ah, ah)

My body turns to ice (Body turns to ice, ah)

Crushin’ weight of paradise (Paradise, ah)

Solid block of gold (Ah)

Lying in the cold (Ah)

I feel right at home (Ah, ah, ah)

Sto facendo dei sogni

In cui d’estate mi tuffo in un ruscello

Inciampo e cado

Volevo che accadesse

Il mio corpo diventa ghiaccio

Il peso schiacciante del Paradiso

Unico blocco d’oro

Sdraiato al freddo

Mi sento proprio a casa

[Chorus]

Wait, if I’m on fire

How am I so deep in love? (In love)

When I dream of dyin’ (Dyin’, dyin’)

I never feel so loved (So loved)

Wait, if I’m on fire (So loved)

How am I so deep in love? (So loved)

When I dream of dyin’ (So loved, so loved)

I never feel so loved





[Bridge]

Ah, ah

I never feel so loved (Ah)

So loved, so loved (Ah)

La, la-la, la-la

I’ve been having dreams

La, la-la, la-la, la-la

Jumping on a trampoline

La, la-la, la-la

Flipping in the air

La, la-la, la-la, la

I never land, just float there

Ah ah

Non mi sono mai sentita così amata

Così amata, così amata

La, la-la, la-la

Ho dei fatto sogni

La, la-la, la-la, la-la

In cui salto da un trampolino

La, la-la, la-la

Volo per aria

La, la-la, la-la, la

Non atterro mai, mi limito a fluttuare

[Chorus]

Wait, if I’m on fire

How am I so deep in love?

When I dream of dyin’ (Dyin’, dyin’)

I never feel so loved (So loved)

Wait, if I’m on fire (So loved)

How am I so deep in love? (So loved)

When I dream of dyin’ (So loved, so loved)

I never feel so loved (So loved, so loved)





