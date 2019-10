Angelo Branduardi – Il cammino dell’anima 3: video e testo

Leggi il testo e guarda il video animato di Il cammino dell’anima 3, una clip diretta e realizzata da Simone Borrelli, che al momento in cui scrivo, è l’unico modo possibile per ascoltare la canzone, che anticipa il rilascio dell’album Il cammino dell’anima, che vedrà la luce il 4 ottobre 2019. Il formato CD è disponibile in pre-order su Amazon.

Il disco, che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Il Rovo e la Rosa”, è ispirato all’opera originale di Hildegard von Bingen (Santa e Dottore della Chiesa, che fu mistica e poeta, musicista, filologa ed erborista), come questo pezzo, caratterizzato da musiche di Angelo Branduardi e Fabio Valdemarin e testi di Luisa Zappa.

Come si evince dal titolo, in questo progetto viene cantata la spiritualità e nel primissimo anticipo, l’anima, esortata dalla Virtù, riuscirà a non cedere al diavolo tentatore, che promette di realizzare tutti i desideri a coloro i quali faranno la sua volontà.

Angelo Branduardi – Il cammino dell’anima 3 testo

[Diavolo]

Io dico: chi mi seguirà e farà la mia volontà avrà tutto ciò che desidera.

[Virtù]

Fuggi, fuggi, il passo del serpente è dietro di te!

[Anima]

Ora sento il fiato del serpente dietro di me!La menzogna del grande ingannatore mi perderà, cerco l’orma che attraversando l’ombra mi guiderà.





[Virtù]

Fuggi, fuggi, il passo del serpente è dietro di te!

[Anima]

Ora sento il fiato del serpente dietro di me!

Torneranno coloro che il serpente aveva rapito

torneranno splendenti nelle loro vesti di luce.

[Virtù]

Fuggi, fuggi, il passo del serpente è dietro di te!





[Anima]

Ora sento il fiato del serpente dietro di me!

[Virtù]

Nel cammino per te noi compagne e guida saremo

canteremo la nostra sinfonia dai cieli per te!

Fuggi, fuggi, il passo del serpente è dietro di te!

[Anima]

Ora sento il fiato del serpente dietro di me!

La superbia del drago nell’abisso sprofonderà

e la Donna la brama del serpente sconfiggerà!

La superbia del drago nell’abisso sprofonderà

e la Donna la brama del serpente sconfiggerà!