Margherita Vicario – Piña Colada feat. Izi: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Testo Pina Colada di Margherita Vicario & Izi

[Intro]

Ooh, te lo pregunto cantando dal fondo del tuo corazón

Dígame cosa ti rende felice mio amor

[1a Strofa]

Questa notte ho fatto un sogno (Ah sì?)

Mi trovavo in aeroporto (E sti caxxi?)

In una mano la valigia (Interessante)

E nell’altra il passaporto (Wow)

I miei debiti sul collo

Salutavan da lontano (Hasta la vista)

C’era anche Peppe Mujica

Che mi diceva: “Vacci piano” (Señorita)

Sono in ritardo sui tempi

Voglio una famiglia, la villa, due Grammy (Seh, vabbè)

Avanzo alla cieca, le gambe pesanti

Non so cosa voglio, ma voglio arrivarci

[Pre-Rit.]

Ooh, te lo pregunto cantando dal fondo del tuo corazón

Dígame cosa ti rende felice mio amor

[Rit.]

A me nella vita per esser contenta mi basta un amore ed un buon conto in banca

Ma se resto povera allora pazienza, mi basta una macchina a media potenza

Con uno stereo fortissimo

Perché c’è un disco bellissimo

Ma prima di chiedermi qualsiasi cosa, tu portami zitto una Piña Colada

Tu portami zitto una Piña Colada

Tu portami adesso una Piña Colada

[Post-Rit. 1]

Ma l’errore più frequente

E’ non vivere il presente

Tra depressione e paranoia

Piega la testa, arriva il boia

[2a Strofa]

Siamo troppi, troppo creativi

Alcuni tristi e molti fessi, pochi cattivi

Abbiamo tutti il chiodo fisso dei giubbottini

Genitori un po’ distratti, telefonini

Da vent’anni chiusi al cesso, coi Topolini

Che rincorrono le Minnie coi minipimer

Ignoriamo le parole dei più piccini

Ma cosa vuoi che ne capiscano? Son bambini

[Rit.]

A me nella vita per esser contenta mi basta un amore ed un buon conto in banca

Ma se resto povera allora pazienza, mi basta una macchina a media potenza

Con uno stereo fortissimo

Perché c’è un disco bellissimo

Ma prima di chiedermi qualsiasi cosa, tu portami zitto una Piña Colada

Tu portami zitto una Piña Colada

Tu portami adesso una Piña Colada





[Post-Rit. 2: IZI]

Tenia que llevarte una Piña Colada

Pero etoy borracho porque l’hai tomada

Verano comience, l’invierno se acaba

Però non c’ho un Euro e prendo il sole in casa

[Traduzione di questa parte]

Ho dovuto portarti una Piña Colada

Ma sono ubriaco perché l’hai presa

L’estate inizia, l’inverno finisce

[3a Strofa: IZI & Margherita Vicario]

Sono solo in mezzo all’acqua come un profugo

Rispondi al citofono

Dai, mi serve il pezzo, intendo quello per il cofano (Ooh)

Vieni su di sopra

Ma non dirlo a mia madre

Ti lascio il caffè nella moka

Ma c’ho ancora da fare

Non dire è bella l’estate, con le ferie che fate

Vedo mami farsi i peli con il pelapatate

Ti continuo a sorridere sotto i baffi

Perché bisogna vivere e ridere degli sbatti

Izeh

[Pre-Rit.: Insieme]

Ooh, te lo pregunto cantando dal fondo del tuo corazón

Dígame cosa ti rende felice mio amor

[Ritornello: Margherita Vicario & (IZI)]

A me nella vita per esser contenta mi basta un amore ed un buon conto in banca (brrrra)

Ma se resto povera allora pazienza, mi basta una macchina a media potenza (brrrra)

Con uno stereo fortissimo

Perché c’è un disco bellissimo

Ma prima di chiedermi qualsiasi cosa (No, no, no) tu portami zitto una Piña Colada

Tu portami zitto una Piña Colada (Oh, oh, oh)

Tu portami adesso una Piña Colada









Informazioni sulla canzone Piña Colada

La cantautrice romana Margherita Vicario e il rapper piemontese Izi, hanno unito le forze nel nuovo contagioso singolo Piña Colada, nei digital store, nelle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica nazionale dal 10 luglio 2020 su Island Records.

Dopo Giubbottino e Pincio, la cantante classe 1998 torna con questo interessante e allegro brano, il cui titolo omaggia il dolce cocktail da spiaggia per eccellenza, a base di rum chiaro, latte di cocco e succo d’ananas, originario di Porto Rico.

A impreziosire la release prodotta da Davide Pavanello, aka DADE, la voce di Diego Germini, alias IZI: anche se solo nel finale, ne vien fuori uno strepitoso duetto in italiano con quel pizzico di spagnolo che non poteva mancare in una canzone dal sapore latino, con i ritmi della salsa.

