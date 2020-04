Margherita Vicario – Pincio: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Pincio, singolo di Margherita Vicario rilasciato il 17 aprile 2020 per island Records / Universal Musica Italia.

Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto da Davide Pavanello, aka DADE. La cantautrice romana, che ha affermato di tenere molto a questo pezzo, si è vista costretta a cambiare la foto (che ha un grande valore affettivo) relativa alla copertina, che la ritraeva a 6 anni insieme alla cuginetta in costume da bagno in spiaggia. Il tutto a causa di battute ironiche del tipo “ti ho visto le tette” “finalmente la Vicario in topless e chi se lo aspettava”, “I love nudity”. La cover ufficiale le immortala interamente vestite.

Pincio testo Margherita Vicario

Tuo figlio avrà gli occhi neri

non so se andrà bene a scuola

Se ha preso da sua madre

allora la vedo dura

Ma tu

senza nessuna paura

saprai

dargli col seno l’amore

e senza mai

fare la dura

che ormai

lui già ti ama

E non sai quanto ti voglio bene

ci vedo da vecchie a bere





Col tuo sguardo di sguincio sul terrazzo del Pincio [Nota: Il Pincio (o colle Pinciano, dal latino mons Pincius) è un colle di Roma che si trova a nord del Quirinale e guarda sul Campo Marzio, con diverse ville e giardini che occupano il colle.]

che mi offre un abbraccio mentre io do di matto

Severa come una strega

che fa congetture e prega

per la sua piantina che è rimasta nel vaso

ma dà mille frutti con cui farci un gelato

che sono trent’anni che lo mangio

anche quando è più aspro

E poi

trecento scalini in salita di corsa per salvare

un povero gatto cisposo, malato buttato in un angolo

ed io

già stanca, sfinita, senza più coraggio mi prendevo il tuo

lo faccio da sempre e per sempre lo farò perché

tu non sai quanto ti voglio bene

Ci vedo da vecchie a bere

Col tuo sguardo di sguincio sul terrazzo del Pincio

che mi offre un abbraccio mentre io do di matto

Severa come una strega

che fa congetture e prega

per la sua piantina che è rimasta nel vaso

ma dà mille frutti con cui farci un gelato

che sono trent’anni che lo mangio

anche quando è più aspro

mi basta un abbraccio





