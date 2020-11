Ascolta la meravigliosa e dolcissima Wilted Flower di Pilar Victoria (testo e traduzione in italiano del brano)

Wilted Flower (Fiore Appassito) è un dolcissimo singolo dell’emergente e giovanissima cantante Pilar Victoria, pubblicato il 13 settembre 2019 in maniera indipendente.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa romantica canzone, nella quale la protagonista racconta quando ha conosciuto casualmente la persona della quale in seguito si è innamorata e che ad un tratto è praticamente scomparsa dalla sua vita.

Attualmente su questa cantante non vi sono informazioni nel web, ma visionando la pagina Instagram di Pilar Victoria, si intuisce subito che è davvero giovanissima. La sua voce? A me piace tantissimo.

Wilted Flower testo Pilar Victoria

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Verse 1]

We were on the bus when our eyes met

I didn’t feel anything towards you yet

But April showers had their way

And I fell open to us today

[Chorus]

One day you’re interested

And one day you’re not

Why can’t I just peer into your thoughts?

I’ll tell you that I love you then I’ll leave you alone

Please stay with me before I turn to stone

Don’t leave me alone

[Verse 2]

Sitting next to you and I don’t know what to say

But silence speaks louder, so we’ll call it touché

You’re playing with my hair and you try to make me smile

Your gentle actions make me run wild





[Chorus]

One day you’re interested

And one day you’re not

Why can’t I just peer into your thoughts?

I’ll tell you that I love you then I’ll leave you alone

Please stay with me before I turn to stone

Don’t leave me alone

[Bridge]

But one day you disappeared

And my friends told me not to waste my tears

Now you’re just flower in a field

I will hold the rain and let my heart heal

But I hope you’ll flourish despite how I feel

[Chorus]

One day you’re interested

And one day you’re not

Why can’t I just peer into your thoughts?

I’ll tell you that I love you then I’ll leave you alone

Please stay with me before I turn to stone

Don’t leave me alone





Wilted Flower traduzione

[Str. 1]

Eravamo sull’autobus quando i nostri occhi si incrociarono

Non provavo ancora nulla per te

Ma le piogge di aprile mi hanno chiesto di farlo

E oggi mi sono aperta a noi





[Rit.]

Un giorno sei interessato

E un giorno non lo sei

Perché non posso semplicemente sbirciare nei tuoi pensieri?

Ti dirò che ti amo e poi ti lascerò in pace

Per favore, resta con me prima che mi trasformi in pietra

Non lasciarmi sola

[Str. 2]

Seduta accanto a te e non so cosa dire

Ma il silenzio parla più forte, quindi lo chiamo touché

Stai giocando con i miei capelli e cerchi di farmi sorridere

Le tue azioni gentili mi fanno impazzire

[Rit.]

Un giorno sei interessato

E un giorno non lo sei

Perché non posso semplicemente sbirciare nei tuoi pensieri?

Ti dirò che ti amo e poi ti lascerò in pace

Per favore, resta con me prima che mi trasformi in pietra

Non lasciarmi sola

[Ponte]

Ma un giorno sei scomparso

E i miei amici mi hanno detto di non sprecare le mie lacrime

Ora sei solo un fiore nel campo

Terrò la pioggia e lascerò che il mio cuore guarisca

Ma spero che fiorirai nonostante quello che provo

[Rit.]

Un giorno sei interessato

E un giorno non lo sei

Perché non posso semplicemente sbirciare nei tuoi pensieri?

Ti dirò che ti amo e poi ti lascerò in pace

Per favore, resta con me prima che mi trasformi in pietra

Non lasciarmi sola