Little Mix – Confetti: ascolta il nuovo brano, ultimo anticipo dell’album omonimo (con testo e traduzione)

Rilasciato il 4 novembre 2020, Confetti è il sesto ed ultimo anticipo dell’album omonimo delle Little Mix, il sesto in studio, pubblicato il successivo 6 ottobre, a due anni di distanza da LM5.

Il testo e la traduzione in italiano di questo singolo promozionale del progetto, che sarà composto da un totale di tredici tracce, tra le quali le già conosciute “Break Up Song”, “Holiday”, “Sweet Melody”, “Happiness” e “Not a Pop Song”.

Scritta da Maegan Cottone, Tom Barnes, MNEK, Ben Kohn, KAMILLE, Pete Kelleher & Jesy Nelson e prodotta dai TMS, questa interessante canzone parla di come la protagonista stia molto meglio senza l’ex fiamma, che evidentemente rappresentava un problema nella sua vita.

Confetti Testo – Little Mix

[Jesy]

We wanna celebrate like we in the club every day

Got all my friends here with me

And I don’t need ya, I don’t need ya

Got this dress up on me

So I don’t need your stress up on me

Baby, we’re done, c’est la vie

Now I don’t need ya, I don’t need ya

[Leigh-Anne]

Shoulda left your ass from time ago

Didn’t love me then, but now I do

I used to sit at home and cry for you

Diamonds on my neck, I shine for you

Ain’t blocking my blessings anymore

Never be the girl I was before

I’ma let the good things in my life rain down

[Jade, (Jesy)]

From the sky, drop like confetti

All eyes on me, so VIP

All of my dreams, from the sky, drop like confetti

(Drop it down)

You’re missin’ me, but I’m finally free

I got what I need, so let it rain down like confetti

[Jade]

Flashing lights, I ain’t got no worry on my mind

Know that you’re mad, I realised

That I don’t need ya, I don’t need ya

[Perrie]

So, DJ, say my name like it’s my birthday

You’re just a memory

And, boy, I don’t need ya, I don’t need ya

[Leigh-Anne, (Jade)]

Should’ve left your ass from time ago (Time ago)

Didn’t love me then, but now I do (Now I do)

I’ma let the good things in my life rain down

[Perrie, Jesy]

From the sky, drop like confetti

All eyes on me (On me, yeah), so VIP

All of my dreams, from the sky, drop like confetti (Woah)

(Drop it down)

You’re missin’ me, but I’m finally free (Finally free)

I got what I need, so let it rain down like confetti

[(Jesy), Leigh-Anne]

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)





[Jade, (Leigh-Anne), Jesy]

‘Cause (I, I, I) I’m gon’ live my life

Can’t kill my vibe

I’m doin’ so much better

I, (I’m so good tonight) I’m so good tonight

(Good things in my life)

So I’ma let the good things in my life rain down

[Perrie]

From the sky, drop like confetti (Yeah)

All eyes on me, so VIP

All of my dreams, from the sky, drop like confetti (All of my dreams)

You’re missin’ me, but I’m finally free (I’m finally free)

I got what I need (I’ve got what I need), so let it rain down like confetti

[Outro]

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)

Let it rain down

(Oh, la-la-la)

Let it rain





La Traduzione di Confetti

Vogliamo festeggiare come se fossimo ogni giorno in discoteca

Ho tutti i miei amici qui con me

E non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

Ho questo vestito addosso

Quindi non ho bisogno del tuo stress

Baby, abbiamo chiuso, è la vita

Ora non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

Avrei dovuto lasciare il tuo cu*o anni fa

Non mi volevo bene allora, ma ora si

Me ne stavo seduta a casa a piangere per te

Diamanti al collo, brillo per te

Non blocco più le mie fortune

Non sono la ragazza che ero prima

Lascerò che nella mia vita piovano cose positive

Dal cielo, cadono come coriandoli

Tutti gli occhi addosso a me, così VIP

Tutti i miei sogni, dal cielo, cadono come coriandoli

Li lascio cadere

Ti manco, ma sono finalmente libera

Ho quello che mi serve, quindi lascio che piovano come coriandoli

Luci lampeggianti, non ho nessuna preoccupazione in testa

So che sei arrabbiato, mi sono resa conto

Che non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

Quindi, DJ, dì il mio nome come se fosse il mio compleanno

Sei solo un ricordo

E, ragazzo, non ho bisogno di te, non ho bisogno di te





Avrei dovuto lasciare il tuo cu*o anni fa (anni fa)

Non mi volevo bene allora, ma ora si (ma ora si)

Me ne stavo seduta a casa a piangere per te

Dal cielo, cadono come coriandoli

Tutti gli occhi addosso a me (addosso a me, si), così VIP

Tutti i miei sogni, dal cielo, cadono come coriandoli (Woah)

(Li lascio cadere)

Ti manco, ma sono finalmente libera (finalmente libera)

Ho quello che mi serve, quindi lascio che piovano come coriandoli

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Perché (io, io, io) intendo vivere la mia vita

Non posso rovinarmi l’atmosfera

Sto molto meglio

Io (sto così bene stanotte) sto così bene stanotte

(Cose belle nella mia vita)

Quindi lascerò che nella mia vita piovano cose positive

Dal cielo, cadono come coriandoli (Sì)

Tutti gli occhi addosso a me, così VIP

Tutti i miei sogni, dal cielo, cadono come coriandoli (Tutti i miei sogni)

(Li lascio cadere)

Ti manco, ma sono finalmente libera (sono finalmente libera)

Ho quello che mi serve (ho quello che mi serve), quindi lascio che piovano come coriandoli

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

(Oh, la-la-la)

Lascio che piovano

